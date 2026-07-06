España deja sin el sueño de la Copa Mundial a Cristiano Ronaldo

Como en Sudáfrica, España dejó en la lona a Portugal para acceder a cuartos de final

Un gol en el minuto 90 dio el pase a cuartos de final a España.

España vuelve 16 años después a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA. El cuadro de Luis de la Fuente fue de menos a más ante Portugal y terminó encontrando la victoria en el 90 con un gol de Mikel Merino a pase de un Ferran Torres que se reivindica con buenos minutos. Rodri Hernández fue escogido mejor jugador del partido: el Balón de Oro hizo su mejor partido de la Copa Mundial 2026, dominando la batalla del centro del campo.

Como en Sudáfrica, España dejó en la lona a Portugal para acceder a cuartos, esta vez, en el último encuentro de Cristiano Ronaldo en el torneo. Los de Luis de la Fuente se verán las caras en la siguiente ronda ante el ganador del duelo entre Estados Unidos y Bélgica.

El partido comenzó con dominio alterno pero con una ocasión muy clara para el equipo español en el minuto siete. Dani Olmo pilló a contra pie a la zaga lusa y dejó solo a Oyarzabal ante el portero pero no estuvo atinado en el mano a mano y desaprovechó la oportunidad.

Ambos equipos buscaban tener la pelota pero ninguno era capaz de hacerse dueño del partido. Enlazaban posesiones largas sin mucha perdida pero sin ocasiones claras. Hasta que Diogo Costa se erigió como héroe tras una doble oportunidad de España en la que estuvo sensacional, haciendo una buena parada a Lamine Yamal y otra aun mejor a Álex Baena.

La mejor de Portugal antes del descanso llegó por medio de Nuno Mendes, cuyo disparo tocó en Pedro Porro y solo el travesaño evitó el gol del equipo de Roberto Martínez. Antes, Unai Simón desbarató una oportunidad de Cristiano tras cesión de Joao Félix en la que CR7 remató demasiado forzado.

El paso por vestuarios sentó bien al cuadro español, el cual creció en el partido, aunque seguía siendo un choque muy igualado. Los lusos tuvieron una perdida importantísima en los primeros compases del segundo acto cuando Nuno Mendes tuvo que marcharse lesionado por un problema muscular tras seguir a Lamine en una de sus intentonas por banda.

España cada vez tenía más y más la pelota y comenzaba a dominar el partido ante una Portugal a la que le costaba mucho más llegar al área de Unai Simón. La entrada de Ferran Torres, muy criticado tras el primer partido ante Cabo Verde, le sentó de cine al cuadro español, el cual terminó encontrando premio en los últimos instantes.

Tras una falta cercana al área, España sacó rápido, encontró a Ferran que filtró un gran pase para Mikel Merino que definió perfecto, raso y junto al palo de Diogo Costa. El cuadro español supo aguantar y sufrir los minutos finales del tiempo de descuento para obtener el pase a cuartos de final por primera vez en 16 años.

Qué han dicho los protagonistas

«Encima jugábamos de blanco y rojo, estaba escrito que me tocaba en San Fermín, no sé qué tiene y me marca y me ayuda. Intentando vivir el presente, ver qué hacían ellos, dónde podíamos hacer daño. Luego dar ese extra para cambiar el guion. Creo que lo hemos hecho, los titulares estaban con cansancio y había que aguantar el ritmo. Encontré un espacio y Ferrán me la colocó a mí».

«Se te va la mente, los recuerdos a aquellas duras donde pensaba que no sería parte del equipo (sobre la lesión), incluso en momentos en los que iba mejorando y tenía que aguantar partes duras…es parte del fútbol».

«Lo ves claro desde que calientas, cuando sales al campo tienes una idea de donde puedes hacer daño. Entendiendo a quién fijar y a quién no. A pesar de que no es mi fuerte atacar en el espacio, lo vi claro». Mikel Merino, centrocampista de España

«Un equipo de lo más parecido que nos podemos encontrar, muy completo. La madurez que ha demostrado el equipo ha sido notoria, porque hemos sabido leer el momento, encontrar nuestra posibilidad. Nuevamente Mikel Merino apareciendo en momentos importantes. Hay que reivindicar la figura de este jugador porque es impresionante.

«Está claro que no es por decir, todos los jugadores son importantes. Si sales con la actitud correcta, sales mejor jugador del partido, yo se lo hubiese dado a él».

«Ferrán es un jugador importante para nosotros, siempre rinde. Hoy ha leído a la perfección. Al final ha encontrado el espacio, que quizás no es un especialista del equipo y eso habla de la fortaleza del grupo que tenemos que seguir reivindicando».

«Ellos hicieron un partido muy completo, pero nosotros también. La gente que ha entrado también ha sido impresionante». Rodri, centrocampista de España.