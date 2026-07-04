Messi hace historia: Llega a 30 partidos mundialistas y se consagra como máximo goleador

Con su gol de este viernes, es el primer futbolista en anotar en ocho partidos consecutivos de los mundiales

Lionel Messi continúa haciendo historia en el más universal.

El delantero argentino Lionel Messi juega este viernes su partido número 30 en la historia de los mundiales, algo que ningún otro futbolista ha hecho antes, según informó la FIFA.

En los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Messi anotó al minuto 29 el único gol del primer tiempo, con lo cual se ubicó en solitario como líder anotador del torneo, con siete. El delantero francés Kylian Mbappé tiene seis.

Un excelente pase largo del central Lisandro Martínez fue bajado con clase por el exjugador del Fútbol Club Barcelona, que con un puntazo de zurda superó al portero de Cabo Verde.

Para el astro argentino, esta copa ha sido de récord tras récord. Con su gol de este viernes, es el primer futbolista en anotar en ocho partidos consecutivos de los mundiales.

Mientras, el historial de artilleros también está a su favor, con 20 goles. Por detrás está Mbappé con 18, el único jugador en activo con tal récord, aparte del delantero argentino.