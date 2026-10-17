Especialistas aclaran sobre instalación de paneles solares en Cuba (+infografía)

Instalar paneles solares en una vivienda particular no requiere permisos ni trámites complicados. Desde el punto de vista energético no existen restricciones ni prohibiciones para la instalación de paneles solares

La radiación solar es bastante homogénea en todo el territorio nacional, recibiéndose un promedio de 5 kWh/m² al día. (Foto: Archivo Cubadebate)

Ante las inquietudes de los foristas a raíz de la publicación en Cubadebate de Alerta Citma sobre la instalación masiva de paneles solares, la arquitecta Dania González Couret, profesora de la Universidad Tecnológica de La Habana y fundadora de Cuba Solar (Cubasolar), precisó el origen y el alcance de sus declaraciones. También Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas, amplió detalles sobre el potencial solar del país, los trámites vigentes y los beneficios asociados a esta tecnología.

González Couret comenzó aclarando que el motivo de la entrevista fue el premio obtenido por el resultado de investigación “Adaptación del hábitat urbano al calentamiento global en Cuba”. No obstante, en la entrevista se conversó, a partir de preguntas formuladas, sobre la instalación de sistemas fotovoltaicos en la ciudad y la nueva estructura de ministerios propuesta.

Sobre los sistemas fotovoltaicos, dijo, dio sus criterios personales, que no tienen nada de oficialidad, sobre la base de su experiencia de más de 30 años de trabajo en este campo desde la arquitectura. Sobre esa base comentó las preguntas formuladas.

¿Cuál es el fundamento técnico, jurídico y ambiental de la alerta?

“No sé a qué ‘alerta’ se refiere. No hay ninguna alerta. Simplemente dije que yo estaba feliz de que se estuvieran aprovechando los techos urbanos para instalar sistemas fotovoltaicos, ya que los grandes parques concentrados en áreas rurales consumen terreno útil para cultivos, mientras que los techos están disponibles, cerca del consumo y, además, los paneles fotovoltaicos protegen a las cubiertas de la incidencia de la radiación solar y el calor que se transmite al espacio interior”, explicó.

Solo añadió un comentario: “que había que hacerlo bien”, lo cual no significa que ese consejo responda a ninguna investigación sobre los resultados de las instalaciones que se están realizando. Ese consejo responde a opiniones circuladas días antes de la entrevista en el chat de la Junta Directiva Nacional de Cubasolar —a la cual pertenece desde su fundación en 1994—, por parte de colegas que acumulan décadas de experiencia en la instalación de sistemas fotovoltaicos (que no es su caso), con respecto a errores que se estaban cometiendo en la instalación de esos sistemas, con la disposición de brindar asesoría para evitarlos.

¿Qué estudios respaldan los riesgos y cómo evitar que se interprete como un freno?

A partir de lo explicado, comprenderán que se trata del criterio de especialistas experimentados que han observado lo que se está haciendo, pero eso, por supuesto, no significa en absoluto “un freno a la energía solar”, cuyo aprovechamiento Cubasolar lleva más de 30 años tratando de impulsar, e incluso mucho antes. “Más bien, todo lo contrario. Es nuestro sueño hecho realidad”, afirmó.

Consideró que se trata de una mala interpretación, “tal vez permeada por ese rasgo distintivo de los cubanos de ir de un extremo al otro: ‘todo o nada’, ‘o no llegamos o nos pasamos’”.

¿Es una recomendación o una obligación? ¿Qué ocurre si se instala a otro ángulo?

El ángulo de inclinación de los paneles puede variar. Lo ideal es que sea lo más perpendicular posible a la radiación solar incidente, para lograr la máxima eficiencia, pero el ángulo de incidencia del sol varía a lo largo del día y del año, y también varía con la orientación.

“Porque algo de lo que no se ha hablado en estos debates es sobre las orientaciones recomendables para los paneles. Como mismo están más que demostrados los posibles ángulos de inclinación de los paneles, se sabe que en el hemisferio norte la mejor orientación es hacia el sur. Pero esa decisión depende del contexto urbano, la orientación del edificio y las sombras arrojadas. Por tanto, la ubicación de los paneles es siempre una solución de compromiso en cada lugar específico”, precisó.

“Quien instale sus paneles en su propiedad con un ángulo que no sea el mejor que hubiera podido asumir en sus condiciones, simplemente, tendrá un rendimiento menor al posible en la generación fotovoltaica”, concluyó.

Conexión a la red eléctrica

Sobre la idea de conectar los sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica como almacenamiento —y las interrogantes sobre cómo se hará técnicamente si la red está en crisis, si existen estudios de capacidad de absorción, si se implantará medición neta, cómo se evitará sobrecargar la red y qué pasará con los excedentes—, González Couret señaló que se han realizado numerosas investigaciones y tesis de doctorado. “El CIPEL de la CUJAE, por ejemplo, sabe perfectamente cómo hacerlo de la mejor manera en cada caso y lugar, los requerimientos a cumplir y medidas a tomar. Lo que sucede es que, efectivamente, en estos momentos nuestra red eléctrica nacional está en crisis”, reconoció.

En la entrevista manifestó que algunos usuarios habían comenzado, inicialmente, instalando sus sistemas fotovoltaicos a la red, pero que esto no resolvía su problema porque cuando llegaba el apagón ellos se quedaban sin electricidad, y que esa fue la razón por la cual fue necesario comenzar la instalación de sistemas autónomos, con baterías, a pesar de sus desventajas. Igualmente, manifestó la esperanza de que en algún futuro, cuando los problemas de la red se resuelvan, podía pensarse en que estos sistemas pudieran conectarse a ella.

“El impacto ambiental del ciclo de vida completo de paneles y baterías es conocido, pero en cuanto a la existencia de un plan de reciclaje, recolección y disposición final, solo las instituciones y organismos administrativamente responsables podrán decir”, señaló.

Cuba y su potencial solar

Por su parte, Rosell Guerra Campaña, director de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, destacó que Cuba cuenta con un gran potencial de Fuentes Renovables de Energía, en particular la energía solar.

“La radiación solar es bastante homogénea en todo el territorio nacional, recibiéndose un promedio de 5 kWh/m² al día, situando a nuestra isla entre las regiones de mayor potencial fotovoltaico”, afirmó.

Los equipos necesarios para aprovechar energéticamente la energía solar por lo general son compactos, de fácil instalación y se fabrican para que produzcan energía durante más de 20 años. La eficiencia de los paneles solares ha dado saltos enormes en los últimos años: mientras que en la década de los 90 un módulo solar apenas alcanzaba el 16 % de eficiencia, hoy superan el 22 %. Por otro lado, las baterías modernas para el almacenamiento de la energía ofrecen una vida útil de hasta 10 mil ciclos de carga.

Ya en Cuba, más de 150 mil viviendas tienen instalado Sistemas Solares Fotovoltaicos, una parte significativa con esfuerzos propios, pero también el gobierno los ha instalado en más de 18 mil viviendas aisladas del Sistema Eléctrico Nacional y en cientos de viviendas de médicos, maestros y donde viven personas con problemas de salud.

“Lo alcanzado no es suficiente, pero se debe reconocer que a pesar de las dificultades, la energía solar se ha convertido en una realidad imparable en las viviendas y las empresas cubanas. Lo deseable es incrementar la instalación de esta tecnología”, subrayó.

Sin permisos complicados y con beneficios

Instalar paneles solares en una vivienda particular no requiere permisos ni trámites complicados. Desde el punto de vista energético no existen restricciones ni prohibiciones para la instalación de paneles solares.

Como es lógico, si se pretende conectar el sistema fotovoltaico a la red eléctrica, se verificará que este cuente con protecciones eléctricas adecuadas, el sistema de puesta a tierra contra descargas atmosféricas y los desconectivos que se requieran. En este caso, el cliente debe solicitar a la oficina comercial de la empresa eléctrica la contratación y la instalación del metro contador para la medición de la energía entregada al sistema eléctrico.

La Estrategia de Transición Energética del país concibe que el Ministerio de Industrias tiene la responsabilidad de dirigir y controlar la creación de capacidades que garanticen el reciclaje de todos aquellos materiales o componentes que se generen al final de la vida útil de las tecnologías de las Fuentes Renovables de Energía y el manejo de los residuos asociados a estas, de acuerdo con las normas establecidas.

La tarifa para la compra de energía eléctrica entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por productores del sector no residencial y por el sector residencial, a través de fuentes renovables de energía, es de noventa pesos cubanos por kilowatt hora (90.00 CUP/kWh), entregado al SEN en cualquier horario del día.

“También debemos tener conciencia de que lo correcto es cargar las baterías con los paneles solares y evitar, siempre que sea posible, cargarlas con la energía del sistema eléctrico; y por otro lado, tomar todas las medidas para hacer un uso racional y eficiente de la energía, con lo cual podemos disfrutar durante más tiempo del servicio eléctrico que nos ofrece el sistema fotovoltaico. Se suele decir que un bombillo eficiente alumbra más con menos”, recomendó.

Instalar la generación donde se consume la electricidad puede ser más eficiente en aproximadamente un 20 % que generar esa misma energía en una gran planta generadora, pues con ello se eliminan las conocidas pérdidas técnicas en las redes de transmisión y distribución de electricidad.

“La instalación de paneles solares en nuestras viviendas es una oportunidad inédita para ser solidarios con los vecinos que no han podido instalarlos, brindándoles ayuda para cargar equipos y conservar alimentos”, expresó.

Nuestro país está ofreciendo beneficios fiscales asociados al uso y aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, aplicables tanto a personas naturales como jurídicas. Uno de estos beneficios es que se exime del pago del Impuesto Aduanero a las personas por la importación que realicen de sistemas solares fotovoltaicos.

Actualmente las familias pueden acceder a créditos blandos para adquirir e instalar tecnologías renovables y equipos eficientes. No obstante, el país está trabajando en el diseño de líneas de financiamiento, en flexibilizar los requisitos y ampliar las garantías para el otorgamiento de créditos a las personas jurídicas y naturales, que incentiven la transición energética del lado de la demanda.

Recomendaciones técnicas y asesoría especializada

Se recomienda por los especialistas cubanos orientar los paneles solares hacia el sur, con un ángulo de inclinación entre 15 y 18 grados. En este rango ocurre la máxima captación de energía solar a lo largo del año y se incrementa la resiliencia ante fuertes vientos y fenómenos atmosféricos.

No obstante, si el propietario de la instalación no tiene las condiciones necesarias y decide instalarlo utilizando otro ángulo de inclinación, el sistema será menos eficiente, pero no constituye una infracción desde el punto de vista legal.

Es recomendable que la instalación de los sistemas fotovoltaicos se realice por personal capacitado, para lograr la máxima seguridad, calidad y durabilidad de la tecnología.

En nuestro país contamos con empresas preparadas para ofrecer estos servicios, dentro de ellas se encuentran COPEXTEL, CEDAI y la Empresa de la Industria Electrónica, así como un número significativo y creciente de Mipymes dedicadas a brindar los servicios que van desde el diseño, la instalación y el mantenimiento de la tecnología. A esto se suma que es posible buscar asesoramiento en las entidades de la Unión Eléctrica, el Laboratorio de Investigación Fotovoltaico de la Universidad de La Habana, en otras universidades y en la ONURE.

“El camino hacia la soberanía energética es largo, pero cada panel instalado en un techo cubano representa un paso hacia un futuro donde la luz no dependa de barcos petroleros”, concluyó Guerra Campaña.

Lejos de constituir una alerta o un freno, la apuesta por la energía solar en Cuba se sustenta en datos concretos: una radiación solar promedio de 5 kWh/m² al día, beneficios fiscales, créditos blandos y una tarifa de 90 CUP/kWh por la energía entregada al Sistema Eléctrico Nacional. Todo ello en un contexto complejo, marcado por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos, dirigidas a estrangular la economía del país. Cuba tiene ante sí una oportunidad inédita, pues la energía solar no solo acerca la generación al consumo y reduce las pérdidas técnicas, sino que también abre la puerta a la solidaridad vecinal y a una mayor soberanía energética.