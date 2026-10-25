Ministro de Energía y Minas: «La solución al problema energético tiene que pasar por los trabajadores, por su ingenio, por la innovación»

El titular del sector fue preciso en las urgencias que demanda la nueva empresa. (Fotos: Facebook)

En un contexto marcado por la crisis de abastecimiento de combustibles a la isla y severas afectaciones a la generación eléctrica, en Sancti Spíritus tuvo lugar este domingo un espacio de diálogo con el Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en el que se socializaron los principios que guían las transformaciones del sector minero-energético en el país.

En el intercambio, precedido por la presentación del marco legal que sustenta las transformaciones necesarias, se debatió con las empresas del territorio sobre los aspectos rectores claramente definidos: impulsar la soberanía energética con un enfoque de transición hacia las Fuentes Renovables de Energía (FRE), mantener el control del Estado sobre los recursos estratégicos y tributar a una mejoría real en la calidad de vida de la población.

Durante el encuentro, Roberto Hernández Rojas, Director General de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus, puntualizó que el nombre «Empresa Energética» encierra un propósito superior: brindar un mejor servicio al pueblo. «Esa tiene que ser la premisa fundamental de nuestro accionar diario», subrayó.

Roberto Hernández Rojas, Director General de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus (a la izquierda), puntualizó que el nombre «Empresa Energética» encierra un propósito superior.

El titular del sector fue preciso en las urgencias que demanda la nueva empresa, entre ellas, reducir las horas de afectación al servicio eléctrico, coordinar el servicio con el abasto de agua a la población, reorganizar las FRE en función de estas prioridades, crear condiciones propias del territorio para la recuperación de transformadores —aspecto que hoy golpea directamente a la población—, utilizar el mapa energético de la provincia en función de la generación y su aprovechamiento viable para reducir los tiempos, disminuir las pérdidas eléctricas, utilizar las FGNE en la recuperación de la generación y, ante todo, propiciar un cambio de cultura en la Unión Eléctrica (UNE).

El Ministro enfatizó que la solución tiene que pasar por los trabajadores, por su ingenio, por la innovación y el aporte de soluciones. En ese sentido, llamó a buscar alternativas desde la empresa con el aporte de todos, incrementar los salarios y generar ingresos, brindar servicios externos aprovechando el talento y la profesionalidad del personal, y potenciar el montaje, instalación, puesta en marcha y certificación de la generación fotovoltaica, donde se cuenta con personal altamente capacitado. Todas estas acciones deben tributar a la disminución de la fluctuación laboral y a mejorar el salario de los trabajadores.

Las transformaciones serían imposibles sin el esfuerzo de los trabajadores del sector.

Odeyvis Valdés Alba, Director Técnico de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus, compartió la experiencia en la que ya está embarcada la provincia en cuanto a la recuperación de transformadores en el territorio, proyecto que va viendo soluciones concretas.

La transición en la provincia avanza con las FRE como base fundamental, con la entrada de dos nuevos parques de 2.2 MW: Guasimal 3 en territorio espirituano y Cristales en Trinidad. Junto a las restantes ya instaladas, irán en función del mejoramiento al servicio a la población de manera paulatina.