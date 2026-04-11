Esperaban paquetes y terminaron estafados

Supuestos representantes de agencias de envíos a Cuba solicitan a los clientes confirmar el pago del envío en lo que resulta una operación de transferencia de dinero entre cuentas bancarias

Las estafas se originan a partir de llamas telefónicas de supuestos representantes de agencias de envíos a Cuba.

A las diferentes sucursales del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Sancti Spíritus han llegado en los últimos días varias personas alegando que les falta dinero en las tarjetas que operan desde sus teléfonos mediante la aplicación Transfermóvil.

Según Yamila Acosta Meneses, especialista de Comunicación y Marketing en la dirección provincial de BPA, en la mayoría de los casos se ha tratado de estafas vinculadas al envío de paquetería desde el extranjero.

“Muchos de los clientes que han venido buscando asesoría, cuando nos narran el suceso, hemos entendido que se trata sin lugar a dudas de una estafa”, comenta Acosta Meneses.

“Por lo que alegan las víctimas —continúa la especialista en Comunicación— se trata de personas que parecen tener conocimiento de quienes reciben paquetes del exterior mediante varias agencias.

“Un supuesto representante de la agencia de envíos realiza una llamada al cliente que debe recibir la paquetería comunicándole que todo está pagado, pero que tiene que rectificar ese pago. Entonces le solicitan a la persona que acceda a Transfermóvil, se autentique y en la sección de transferencia ponga el número de cuenta que le indican y donde va el monto para realizar la trasferencia lo que deben poner es un supuesto código”.

La especialista de Comunicación de BPA recomienda a los usuarios de Transfermóvil revisar cada una de las operaciones que realicen y los mensajes que manda la plataforma. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Sobre ese “código” nos comenta Maité Hernández Gómez, jefa del departamento de Banca Electrónica de BPA en la provincia. “En primer lugar queremos alertar a nuestros clientes y a todos los usuarios de la aplicación Transfermóvil. Si usted entra a la opción de transferencia, lo que va hacer es pasar dinero de su cuenta para otra, no va a confirmar pagos ni nada que se le parezca.

“El supuesto código que le piden poner en el espacio donde va el monto de la trasferencia no es más que un número precedido de algunos ceros. Lo que sucede es que la plataforma no reconoce esos ceros a la izquierda. Si escribimos 00012000, la aplicación entiende 12 000.00 pesos”.

Según la jefa de Banca Electrónica, otro de los elementos que deben revisar los usuarios es el mensaje que manda la aplicación para confirmar las operaciones. En este caso, como se trata de una transferencia, la plataforma preguntará si desea transferir 00012000 CUP al número de cuenta que le pidieron colocar.

Después de conversar con algunas de las víctimas hay conclusiones que parecen obvias. Los estafadores tienen conocimiento de que estas personas reciben paquetes desde el exterior, tienen acceso a sus datos personales y de los remitentes de los envíos.

¿De qué manera obtienen tanta información? Uno de los afectados tiene su tesis.

“Cuando a la casa llegan los paquetes por medio de alguna de estas agencias, siempre tienen por fuera un papel con todos nuestros datos, dirección, teléfonos y demás. ¿Quién sabe por cuántas manos pasan esos bultos? Cualquiera le puede tomar una foto y por ahí se pueden escoger las posibles víctimas”, comenta a Escambray Eusebio Espinosa, quien conoce a otras personas que han perdido dinero de la misma manera.

Ante este tipo de estafa los especialistas del Banco recomiendan a los afectados realizar la denuncia ante la policía y seguir las instrucciones de las autoridades. La dirección del Banco, una vez radicada la denuncia, pondrá al servicio de las investigaciones todos los datos que sean necesarios para esclarecer el delito.