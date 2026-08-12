Espirituano Virgilio López Lemus recibe Premio Nacional de Literatura 2025 (+fotos)

Las consideraciones del jurado encomian la trayectoria de López Lemus, quien goza de excelencia y representa los valores más significativos de la literatura cubana

Para virgilio este premio representa la importancia de lo que le inculcó su madre y su humilde familia desde los días infantiles en Fomento. (Fotos: ACN)

El destacado poeta y ensayista Virgilio López Lemus recibió hoy el Premio Nacional de Literatura 2025, en el contexto de la 34 Edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH) que se efectúa en la Estación Cultural de Línea y 18, en el Vedado capitalino.

El 9 de enero pasado se hicieron públicas las consideraciones del jurado presidido por Miguel Barnet, Premio Nacional de Literatura (1994), e integrado por Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura (2001); Waldo Leyva, Premio Nacional de Literatura (2024); Alberto Marrero, poeta y escritor; y José Manuel Espino, narrador y crítico literario, en las cuales encomian la trayectoria de López Lemus, quien goza de excelencia y representa los valores más significativos de la literatura cubana.

Para el también crítico de arte, traductor y profesor, este premio, más que un reconocimiento a su persona, representa la importancia de lo que le inculcó su madre y su humilde familia desde los días infantiles en Fomento, Sancti Spíritus, y, en especial, la inmensa obra de la Revolución, auspiciadora del crecimiento del ser humano en la sociedad.

Agradeció a tantos amigos y mentores que han contribuido al florecimiento de su carrera literaria: Alberto Acosta-Pérez (1955-2012)—más que compañero por más de 20 años—, Félix Pita Rodríguez (1909-1990), Jesús Orta Ruiz «El Indio Naborí» (1922-2005), Fernando Rodríguez Sosa, Araceli García Carranza (1937-2026), Jesús Rivera Rosado, y Rafael Alcides Pérez (1933-2018), entre otros; y comentó a los presentes la honra que siente al recibir un reconocimiento que tantos merecen.

Este intelectual, que cuenta con una relevante hoja de ruta en el mundo de la lírica y la ensayística, confesó que la poesía es su pasión, parte insustituible de su existencia, comvirtiendo a los asistentes a la sala Nicolás Guillén en testigos excepcionales de un acto de justicia hacia una de las más fieles y consumadas voces de las letras cubanas.

Otros momentos importantes que acogerán esta edición de la FILH, incluirán la entrega de los Premios Nacionales de Edición y de Ciencias Sociales y Humanísticas 2025, otorgados en fecha similar a Pedro Pablo Rodríguez y José Bell Lara, respectivamente.