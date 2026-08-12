Agosto, el segundo mes que menos aporta a la temporada lluviosa en Cuba

Se espera que para este mes haya precipitaciones por debajo del promedio histórico en todo el país

Durante el mes ocurren chubascos y tormentas eléctricas, principalmente por la tarde y primeras horas de la noche. (Foto: ACN)

Este octavo mes del año es el segundo del período intraestival y uno de los dos que menos precipitación aporta a la etapa lluviosa en Cuba, junto al de julio.

Durante su transcurso se mantiene la notable influencia del Anticiclón del Atlántico Norte sobre el país, lo que condiciona que las lluvias sean relativamente escasas, informaron especialistas del Centro del Clima, en su boletín enviado a la Agencia Cubana de Noticias.

No obstante, añadieron, ocurren chubascos y tormentas eléctricas, principalmente por la tarde y primeras horas de la noche, asociadas al paso de sistemas de la zona tropical, tales como las ondas y las bajas tropicales y al calentamiento diurno.

Llamaron la atención en que también empieza a incrementarse la actividad ciclónica sobre el país, aunque la frecuencia de afectación de los huracanes es sólo la mitad que la de septiembre.

Señalaron que la temperatura superficial del mar en la franja tropical del Atlántico Norte ha registrado cierto enfriamiento en el curso de los últimos meses, lo que no favorece el aumento del movimiento ciclónico.

Sin embargo, los modelos indican la posibilidad de un acrecentamiento de las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar en el Atlántico y el mar Caribe, agosto, septiembre y octubre, desde julio, especificaron.

Consideraron que un factor muy importante es el desarrollo del nuevo evento El Niño – Oscilación del Sur (ENOS) a partir de junio, el que se espera que persista hasta los meses iniciales del próximo año.

Un evento de este tipo que sea ligero no limitaría la acción de ciclones en la región atlántica, pero los moderados o fuertes si la disminuyen, aunque en la actualidad existe una alta posibilidad de que sea fuerte o muy fuerte.

Sobre la base de esos factores y la salida de los modelos consultados por el Centro del Clima, se espera que para agosto haya precipitaciones por debajo del promedio histórico en todo el país.

En occidente, centro y oriente, serían de 172, 144 y 104 milímetros, respectivamente, mientras que las temperaturas de 24,3-24,8, 23,2-24,0 y 26,0-26,6 grados Celsius, en ese orden.