Este miércoles en Criterio Compartido, el abasto de agua a la población

La cuarta emisión del espacio radial Criterio Compartido, saldrá al aire este miércoles 4, a las 7 y 15 de la mañana, por Radio Rebelde, con la presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en diálogo con la periodista Bárbara Betancourt.
La propuesta estará dedicada a uno de los problemas que más llamadas y planteamientos ha generado: el abasto de agua. Atendiendo a las inquietudes recibidas en relación a la falta prolongada del servicio, dependencia de las pipas, salideros, falta de respuesta de los organismos competentes, y maltrato a la población.
Miguel Díaz-Canel participará en el análisis junto a Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para examinar problemas, respuestas y perspectivas del programa integral dirigido a recuperar el servicio y reducir su dependencia de las afectaciones eléctricas.
Criterio Compartido, un programa de participación ciudadana, será trasmitido en Cadena Nacional de Radio.
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