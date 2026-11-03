México: Presidenta Sheinbaum realiza aporte a campaña solidaria con Cuba

La Liga Cultural Antifascista –impulsora de la iniciativa y que aglutina a cientos de artistas, periodistas y promotores culturales- valoró “profundamente el donativo” de la jefa del Ejecutivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una donación a la campaña de solidaridad “Un litro de gasolina para Cuba”, que busca enviar 40 mil litros de combustible a la isla, informó este martes la Liga Cultural Antifascista.

La organización –impulsora de la iniciativa y que aglutina a cientos de artistas, periodistas y promotores culturales- valoró “profundamente el donativo” de la jefa del Ejecutivo, quien se suma “con congruencia” a la meta colectiva de trasladar esos energéticos a la nación antillana.

En una foto compartida por el grupo en su cuenta de la red social Facebook, se observa a Sheinbaum sosteniendo una de las estampas coleccionables que forman parte de la campaña.

Cada estampa tiene un valor de 25 pesos (1,33 dólares), con lo que puede comprarse un litro de gasolina en México.

“Como nos enseñó el general (y exmandatario) Lázaro Cárdenas: la defensa de Cuba no es ajena a la de México; en Cuba se defiende la soberanía de toda Nuestra América”, expresó la Liga, al tachar de criminal el bloqueo energético y económico impuesto por Estados Unidos a la isla.

Denunció que esa política “busca asfixiar a un pueblo digno que no se rinde y que ha demostrado que otro mundo más justo es posible”.

La organización invitó también a otros ciudadanos a “ser parte de este esfuerzo solidario” y acudir a las librerías del Fondo de Cultura Económica en esta capital, Guadalajara (Jalisco) y Monterrey (Nuevo León) para adquirir las estampas.

La campaña fue lanzada el 18 de octubre, en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México.

En declaraciones a Prensa Latina, Argel Gómez, integrante de la Liga, abordó en esa oportunidad el mensaje que una acción como esta envía a Washington.

La agresividad de la administración del presidente norteamericano, Donald Trump, podrá amenazar a los gobiernos o impedir que empresas vendan petróleo a la isla, pero no se puede frenar este acto de solidaridad, sostuvo.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos aplica contra la mayor de las Antillas un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta drásticamente ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.

Las amenazas del republicano y otras medidas coercitivas contra la isla han desatado el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos de México y otras naciones del mundo.