Estudiantes del Instituto Politécnico Armando de la Rosa inician concentrado docente

Los educandos que son parte de este proceso docente son aquellos que cursan desde el primer al tercer años, mientras los de cuarto se mantienen realizando las prácticas en sus territorios de residencia

El IPVCE Eusebio Olivera abre sus puertas a los estudiantes del Politécnico Armando de la Rosa.

Del 9 al 20 de noviembre alrededor de 65 alumnos del Instituto Politécnico (IPI) Armando de la Rosa, de Sancti Spíritus, se concentran en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Eusebio Olivera para recibir, de forma presencial, las asignaturas correspondientes a su plan de estudios general y de ciclo técnico.

En este caso los educandos que son parte de este proceso docente de compensación y nivelación de contenidos son aquellos que cursan desde el primer al tercer años de la Enseñanza Técnica y Profesional, mientras los de cuarto se mantienen realizando las prácticas en sus territorios de residencia.

A propósito de ello, Dayami Mursulí, directora del IPI Armando de la Rosa, precisó: «Este proceso es muy importante para los estudiantes, pues robustece la calidad de su formación como futura fuerza laboral calificada de la provincia, en medio de la descentralización que impone la situación electroenergética que enfrenta el país».

Asimismo, luego de este período los estudiantes regresarán a sus municipios para incorporarse a la práctica profesional según el año académico al que pertenecen y continuarán recibiendo docencia en los lugares establecidos en sus territorios de residencia.

Por su parte, los educandos de cuarto año ya están inmersos en la preparación de sus trabajos finales, los cuales defenderán el próximo mes.

«Continuamos trabajando con las autoridades del Gobierno y Educación en la provincia en torno a las acciones necesarias para dar continuidad al curso escolar en nuestro nivel de enseñanza y, de esa forma, garantizar la mejor preparación de nuestros educandos y mantenerlos vinculados a la especialidad en que se están formando», concluyó la directora.