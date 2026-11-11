Billete cubano de 5 000 pesos, nominado entre los más bellos de 2026

El certamen reconoce ejemplares de diferentes países por sus valores artísticos, la originalidad de sus diseños y sus elementos de seguridad

El billete cubano de 5 000 pesos, dedicado a Celia Sánchez Manduley, figura entre los nominados al premio Billete del Año 2026, que concede la International Bank Note Society (IBNS, por sus siglas en inglés), organización internacional dedicada al estudio y la colección de papel moneda.

El certamen reconoce ejemplares de diferentes países por sus valores artísticos, la originalidad de sus diseños y sus elementos de seguridad. Entre los nominados de esta edición también aparecen billetes de Bután, China y Ucrania.

La pieza cubana destaca por incorporar, por primera vez en un billete nacional, el retrato de una mujer: la heroína de la Sierra Maestra Celia Sánchez Manduley.

Puesta en circulación el 1 de abril de 2026 por el Banco Central de Cuba (BCC), tiene unas dimensiones de 150 por 70 milímetros. En el anverso aparece el rostro de Celia Sánchez, representado en altorrelieve para facilitar su identificación mediante el tacto.

El diseño incorpora varios elementos de seguridad. Entre ellos figura la mariposa (Hedychium coronarium), flor nacional de Cuba, con un efecto de movimiento arcoíris que cambia según el ángulo de observación.

También cuenta con un hilo de seguridad tridimensional integrado en el papel, que muestra las siglas BCC y la denominación mediante un efecto de movimiento, así como una marca de agua y un electrotipo con la imagen de Celia Sánchez y el número 5 000.

El reverso está dedicado al Memorial Celia Sánchez Manduley, ubicado en el Parque Lenin, en La Habana, lo que refuerza el vínculo del diseño con la memoria histórica cubana.

La nominación ha despertado también el interés de coleccionistas internacionales. En plataformas especializadas, como MA-Shops, el ejemplar en estado UNC (sin circular) se oferta por alrededor de 59 euros, sin incluir los gastos de envío.

Por su parte, el catálogo numismático Numista identifica el billete con el número P-146 y le asigna un índice de rareza de 88 sobre 100.

La presencia del billete cubano entre los candidatos al reconocimiento de la IBNS constituye una distinción para el diseño del papel moneda nacional y su representación de una de las figuras femeninas más relevantes de la historia de Cuba.