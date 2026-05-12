Ante la compleja situación que presenta el país, la dirección de Educación en Sancti Spíritus aplica alternativas diversas según el tipo de enseñanza para que el curso escolar 2025-2026 culmine en el tiempo establecido, y todos los alumnos logren vencer sus asignaturas con la mayor calidad en el proceso docente. En tal sentido, el sector no descuida a los estudiantes en grados terminales, los cuales mantienen un tratamiento diferenciado.
En video: Adecuaciones en Sancti Spíritus garantizan fin del curso escolar
Educación en Sancti Spíritus no descuida a los estudiantes en grados terminales, los cuales mantienen un tratamiento diferenciado
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