En video: Adecuaciones en Sancti Spíritus garantizan fin del curso escolar

Ante la compleja situación que presenta el país, la dirección de Educación en Sancti Spíritus aplica alternativas diversas según el tipo de enseñanza para que el curso escolar 2025-2026 culmine en el tiempo establecido, y todos los alumnos logren vencer sus asignaturas con la mayor calidad en el proceso docente. En tal sentido, el sector no descuida a los estudiantes en grados terminales, los cuales mantienen un tratamiento diferenciado.