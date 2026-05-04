Evalúan en Sancti Spíritus proyectos de medios de transporte eléctricos (+post)

Las potencialidades de Sancti Spíritus para seguir incursionando en el desarrollo de los medios eléctricos y la modernización del transporte público, fueron resaltadas nuevamente por Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del ramo

Rodríguez Dávila solicitó a la provincia trabajar en un proyecto de adaptación de 10 triciclos eléctricos para la recogida de desechos sólidos en la ciudad cabecera. ( Foto: MitransCuba)

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte, destacó recientemente en Sancti Spíritus las potencialidades de la provincia para impulsar proyectos de medios eléctricos y modernizar el transporte público.

Según precisó el Ministerio de Trasporte (Mitrans) desde su perfil en la red social Facebook, durante un recorrido por áreas de la Empresa Militar Industrial (EMI) Francisco Aguiar Rodríguez, el titular del ramo se interesó por la producción de un lote de 40 ecomóviles destinados a la transportación de pasajeros, respaldados por el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público.

En la línea de ensamblaje de la industria militar espirituana conoció que se trabaja en 15 de esos medios eléctricos y observó la fabricación de un prototipo de ómnibus de combustión, con vistas a producir 12 unidades para servicios de transportación.

En intercambio con autoridades del sector y representantes de la planta, se analizaron nuevas opciones de proyectos eléctricos que podrían desarrollarse en la entidad mediante financiamiento del Fondo, destinados a pasajeros y recogida de desechos sólidos.

El ministro solicitó a la provincia elaborar un proyecto para adaptar 10 triciclos eléctricos a la recogida de desechos en la ciudad cabecera y avanzar en un prototipo de ómnibus Diana electrificado, con el propósito de evaluar sus posibilidades técnicas.

«Hay que avanzar en la instalación de estaciones de carga con energía solar y seguir modernizando los medios de transporte», declaró Rodríguez Dávila, al subrayar que los carros eléctricos constituyen una alternativa frente a la limitación de combustibles y lubricantes.

En otro momento de la visita, el titular del sector llegó a la Unidad Empresarial de Base Servicio Urbano, donde dialogó con el colectivo laboral y se interesó por los nuevos medios entregados al territorio para apoyar la movilidad de profesionales de la salud, las cargas y los servicios fúnebres.

Como parte de la agenda, sostuvo un encuentro con el Consejo de Cooperación del Transporte en la provincia para evaluar los impactos de los programas y proyectos en ejecución.

Rodríguez Dávila recibió información sobre el desempeño de las principales entidades transportistas y el estado técnico de los medios, además de indagar sobre las problemáticas que afectan los servicios de pasajeros y cargas.

El ministro estuvo acompañado por Alexis Lorente Jiménez, gobernador de Sancti Spíritus, y otras autoridades del transporte en el territorio.