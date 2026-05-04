Reportan accidente de tránsito en La Sierpe

Tres lesionados, uno de ellos de gravedad, es el saldo preliminar de un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este lunes en la zona de Las Nuevas, en el municipio de La Sierpe, según reportan fuentes del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

En el momento de redacción de esta nota, se mantiene activado el Sistema Integrado de Urgencias Médicas (SIUM) y se preparan las condiciones en las instituciones hospitalarias de Sancti Spíritus para la atención de los heridos.

(Noticia en construcción)