Eventos meteorológicos afectan restablecimiento del SEN

A las 5:05 p.m. de este lunes, la Unión Eléctrica (UNE) informó que, durante el proceso de restablecimiento del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), eventos meteorológicos provocaron afectaciones sobre la red, los cuales incidieron directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea.

De acuerdo con la nota de la UNE, ello complejizó los avances en la recuperación del sistema, por lo que se continúa trabajando intensamente para revertir la situación y lograr el restablecimiento del SEN en el menor tiempo posible.

La UNE mantiene activos los protocolos de recuperación luego de la desconexion total, ocurrida en la noche del domingo, y comunicará actualizaciones sobre el comportamiento del proceso.

(Con información de Cubadebate)