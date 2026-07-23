Eléctricos espirituanos apoyan acciones en la capital del país

Un nuevo desafío enfrenta el contingente espirituano de trabajadores eléctricos Serafín Sánchez, que refuerza, junto a brigadas de otras provincias, labores dirigidas a las mejoras del servicio eléctrico en la capital del país.
El contingente, liderado por Roberto Hernández Rojas, director de la Empresa Eléctrica en la provincia, está integrado por 43 hombres entre linieros, una brigada de subestaciones, dos carros de servicio, choferes, operadores de equipos tecnológicos, técnicos y personal de logística.
De acuerdo con fuentes de la entidad, se trata de apoyar a la capital, ante la intensidad de los apagones, en la rehabilitación de redes, acortar el tiempo de las frecuentes interrupciones y solucionar las averías en transformadores quemados por la sobrecarga de los circuitos.
Ellos se suman a los contingentes de otras provincias que ya se encuentran operando en la capital y, como ya es habitual, el compromiso de todos fue actuar con profesionalidad y disciplina, además de poner su experiencia al servicio de quienes lo necesitan y dar una respuesta efectiva ante contingencias.
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