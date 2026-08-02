Confirman nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

Se han puesto en marcha los protocolos de restauración del SEN

La Unión Eléctrica informa a través de sus perfiles en redes sociales que a las 10:43 p.m. de este domingo ocurrió una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

La víspera el propio organismo dio a conocer una caída parcial del sistema en la zona occidental tras un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara, lo cual provocó la división del SEN.

La UNE pone en marcha los protocolos de restauración del sistema.