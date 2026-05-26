Trinidad de Cuba despide a la trovadora Nélida Pomares (+video)

En los últimos años de su existencia las piernas y la vista casi no les respondían. Sin embargo a Nélida Nereida Pomares Enrique todavía le quedaban la memoria y la voz para cantar

Nélida (a la izquierda) junto con Isabel Bécquer, La Profunda.

Dicen que fue Nélida Pomares, la musa inspiradora del antológico bolero Si te contara de su coterráneo, el músico y compositor Félix Reyna. La intérprete autodidacta falleció a la edad de 94 años en Trinidad de Cuba, la ciudad que tanto aplaudió su voz de contralto.

La cantante es símbolo de la cultura cubana , su impronta enaltece el pentagrama de la isla , dijo de ella Sayli Alba Álvarez, directora del Centro de Promoción Literaria Raúl Ferrer en el homenaje que en el 2024 le tributara el espacio Mujeres Ilustres que conduce, el último que recibió en vida.

Fue en la Casa de la Trova género que marca la incursión de la artista por la música. Allí cantó a manera de descarga, junto a intérpretes como Israel Moreno, Rosa Nivia, Juan Carlos y otros, temas antológicos del pentagrama cubano. Allí, con extrema lucidez habló de su trayectoria musical.

“Siempre la trova nuestra, tengo un disco con Israel Moreno, fue parte de un proyecto que llamamos Voces trinitarias, yo todavía lo conservo, menos mal que me quedó ese porque es el único, son 12 canciones, la mayoría de Rafael Saroza, Guitarra mía, Dúlcida Ilusión, y otras”.

Esas canciones antológicas de la trova trinitaria las interpretó muchas veces con sus entrañables amigos Carlitos Irarragori, Pepe López y con otros grandes ya desaparecidos como Isabel Bécquer, La Profunda, y Pedrito González, el trovador de la ciudad.

Varios reconocimientos ostenta Nélida en su trayectoria como intérprete.

Varios reconocimientos ostenta Nélida en su trayectoria como intérprete, entre otros, Distinción por la Cultura Nacional, Rafael Gómez Mayea, Teofilito que otorga el Centro Provincial de la Música y los Espectáculos, la Bella Cubana de la UNEAC por la defensa de la trova tradicional.

También recibió el agasajo de la Revista Excelencias en la primera edición el Festival Canchánchara 2023, y en el 2024 la Asamblea Municipal del Poder Popular la distingue con el Premio Único de las Artes que anualmente otorga en los aniversarios de la villa.

En los últimos años de su existencia las piernas y la vista casi no les respondían. Sin embargo a Nélida Nereida Pomares Enrique todavía le quedaban la memoria y la voz para cantar esos temas de la trova tradicional que aprendió en sus días de juventud .

La artista que se despide nunca supo a ciencia cierta de que fuera ella la musa inspiradora del antológico bolero Si te contara de su coterráneo Félix Reyna, aunque a decir verdad el idilio amoroso que surgió entre ambos, da la certeza que sí.