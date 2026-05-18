Los museos: espacios de diálogo, inclusión y paz

Texto y fotos: Ana Martha Panadés

Cada año, el 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos, jornada en la que se resalta el valor de estos espacios para ayudar a reconstruir nexos entre generaciones, comunidades y fronteras.

«Museos uniendo un mundo dividido» es la idea que preside las actividades en 2026 y que en el municipio espirituano de Trinidad suma a todas las instituciones de su tipo con propuestas desde conversatorios hasta la apertura de muestras dedicadas a la fecha.

Esta urbe en el centro de la isla es conocida, con toda justicia, como la Ciudad Museo de Cuba. Hermosas casonas, que antes pertenecieron a las familias más adineradas de la urbe, atesoran la memoria de más de cinco siglos y la resguardan con celo para futuras generaciones.

La Plaza Mayor resalta en este lienzo multicolor. En sus alrededores se erigen las perlas del Centro Histórico de esta ciudad declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

La Iglesia Parroquial, los palacios Brunet y Cantero que hoy cobijan los museos Romántico y de Historia Municipal, el de Arquitectura Colonial, el de Arqueología Guamuhaya y el de Lucha Contra Bandidos… En toda el área de más alta significación histórico-arquitectónica se fue entretejiendo una amplia red de instituciones culturales, con un valioso patrimonio documental, además. Trinidad es un museo a cielo abierto. Y es que la mayor fortuna de esta villa no han sido precisamente ni el oro ni el azúcar, sino la voluntad de sus hijos por preservar los valores de un patrimonio sin igual. Celebremos y cuidemos estas instituciones como espacios de diálogo, inclusión y paz.