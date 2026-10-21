Exvocera de Trump rompe el silencio tras ser despedida

Katie Zacharia también respondió a las críticas sobre su trayectoria profesional, surgidas después de que se presentara como abogada pese a no haber aprobado el examen de habilitación profesional

Katie Zacharia durante su primera y única rueda de prensa en la Casa Blanca, el 13 de octubre de 2026.

La exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, rompió el silencio tras ser despedida el 16 de octubre apenas cinco días después de asumir el cargo, asegurando que no se arrepiente de haber aceptado la propuesta del presidente Donald Trump. En una entrevista publicada el 19 de octubre por New York Post, habló sobre su breve paso por Washington.

«Responder al llamado del presidente para servir fue un honor, y mis hijos pudieron ver a su madre asumir uno de los puestos más codiciados del mundo», afirmó Zacharia.

La exfuncionaria también respondió a las críticas sobre su trayectoria profesional, surgidas después de que se presentara como abogada pese a no haber aprobado el examen de habilitación profesional en California ni en otro estado del país. Zacharia aseguró que había consultado previamente con especialistas jurídicos, quienes le confirmaron que podía utilizar ese término debido a su título de ‘Juris Doctor’ (grado profesional en Derecho en EE.UU.) por la Universidad Pepperdine y su experiencia profesional.

Al ser consultada sobre si lamentaba haber aceptado el cargo, Zacharia respondió: «Estoy orgullosa de haber dicho que sí, de haberme mantenido firme en mis convicciones y de haber seguido apoyando al presidente incluso cuando las circunstancias no eran ideales para mí, mostrándoles a mis hijos cómo es el valor frente a las críticas».

Finalmente, al reflexionar sobre su experiencia como vocera, destacó la principal lección que le dejó su breve paso por la Casa Blanca: «Las mayores lecciones son mantenerse fiel a su carácter, concentrarse en el trabajo que tiene por delante y negarse a dejar que las críticas lo definan».