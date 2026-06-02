Amigos solidarios de Estados Unidos donan insumos médicos al hospital de Yaguajay (+fotos)

La entrega a esta institución de Salud contribuirá a suplir el déficit de materiales necesarios, principalmente para la atención al paciente grave

Los insumos serán destinados en su mayoría a las salas de terapia intensiva y otros servicios de ese centro médico. (Fotos: Luis Francisco Jacomino)

El Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra, de Yaguajay, recibió un donativo de insumos médicos destinados en su mayoría las salas de terapia intensiva y otros servicios de ese centro médico, que atiende a una población cercana a los 50 000 habitantes y cuenta con más de un centenar de camas.

Amigos de Cuba residentes en Estados Unidos, miembros de organizaciones sindicales de solidaridad con la isla pertenecientes a Building Relations with Cuban Labor, entregaron al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) la carga, destinada a paliar la escasez de insumos que enfrentan las instituciones sanitarias, debido al recrudecimiento de las políticas de bloqueo que intentan asfixiar a la isla.

El doctor Pedro Israel González Arrozarena, director del centro hospitalario de Yaguajay, agradeció el gesto solidario y destacó su impacto. “El donativo incluye aditamentos deficitarios, como los tubos endotraqueales para infantes y adultos, campos de cirugía y oxímetros, además de material necesario en los servicios de hemodiálisis, que salvan vidas y son de los más comprometidos. Esto nos va a potenciar el tratamiento y seguimiento a nuestros pacientes y asegurará mayor efectividad en la atención”.

El galeno y parte del colectivo de trabajadores de la institución presentes en la entrega valoraron este donativo como un gesto humanitario y altruista, en medio de la compleja situación que vive el país.

Al hacer entrega del lote de insumos, Orayma Sánchez Ibarra, quien atiende el departamento de Relaciones Internacionales del Gobierno Municipal, resaltó el valor de esta entrega. “Constituye una muestra más de que Cuba no está sola en medio del actual escenario de agresiones y de que muchas personas de buena voluntad contribuyen a salvar vidas desde diferentes latitudes del mundo”, puntualizó.

El Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra, de Yaguajay, presta servicios en 21 especialidades con una Sala de Hemodiálisis que atiende a una veintena de pacientes del territorio y municipios colindantes de otras provincias, además de tres salones quirúrgicos que lo convierten en un referente del sistema de salud en la provincia espirituana.