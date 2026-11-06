Fiscalía de Paraguay emite orden de arresto contra destituido presidente

La medida judicial se produce inmediatamente después de que el Congreso de Paraguay aprobara la destitución de Peña por unanimidad tras una crisis política y protestas por la situación del sistema bancario

El Senado de Paraguay destituyó por unanimidad al presidente Santiago Peña. Foto: PL.

La Fiscalía de Paraguay emitió este viernes una orden de detención contra el destituido presidente Santiago Peña y la policía se dirigió a su residencia en el marco de una investigación del Ministerio Público.

La disposición requiere que el exmandatario se mantenga en su casa sin salir a manera de detención domiciliaria, y con ello se trata de evitar que escape del país, y deberá permanecer en su residencia hasta tanto las autoridades judiciales determinen los procedimientos a seguir, indican comentaristas televisivos.

En la misma resolución de detención se incluyó a Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno Bank y a quien Peña nombró presidente del Banco Central.

Peña y Cavallo enfrentan acusaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, administración en provecho propio y complicidad en la lesión de confianza, delitos que contemplan condenas de tres a 10 años.

También puede ser inhabilitado para cargos públicos y decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente.

La medida judicial se produce inmediatamente después de que el Congreso de Paraguay (con 44 votos en el Senado) aprobara la destitución de Peña por unanimidad tras una crisis política y protestas por la situación del sistema bancario.

La orden fue remitida a la Policía Nacional de Paraguay para poner a los implicados a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.