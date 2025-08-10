Ocho con timonel del remo abre medallero de Cuba en Asunción 2025

La tripulación cubana cruzó los primeros mil metros en el tercer lugar (2:51.94), siempre aventajada por la chilena (2:48.36) y la brasileña (2:49.92), toda la regata de la final directa

Los de la mayor de las Antillas demostraron la continuidad de los resultados históricos del ocho con timonel de mayores. (Foto: Mónica Ramírez)

El ocho con timonel ganó hoy la presea de bronce y abrió el medallero de Cuba en el torneo de remo de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con sede en la bahía de esa ciudad paraguaya.

Según el sitio de la cita multideportiva, los bronceados son Ronny Álvarez, Henry Heredia, Keiler Ávila, Adel Gutiérrez, Suárez, Robert Fernández, Paz, Félix Puentes y Pedro González, quienes recorrieron los dos mil metros de la pista acuática con tiempo de 5:45.96 minutos, detrás de los botes de Chile (5:42.26) y Brasil (5:45.75).

La tripulación cubana cruzó los primeros mil metros en el tercer lugar (2:51.94), siempre aventajada por la chilena (2:48.36) y la brasileña (2:49.92), por lo que las tres tripulaciones defendieron sus puestos desde toda la regata de la final directa.

De esa forma, los de la mayor de las Antillas demostraron la continuidad de los resultados históricos del ocho con timonel de mayores, la que acumula dos medallas de oro, en 1991 y 2023, una de plata (1975) y cinco de bronce (1967, 1979, 1995, 1999 y 2019).

Las restantes modalidades con presencia cubana este domingo quedaron fuera del podio, con Leduar Suárez y Roberto Carlos Paz, quienes ocuparon el quinto lugar del doble par de remos cortos, Henry Heredia y Adel Gutiérrez, sextos en el doble sin timonel, en ambos casos en las finales A, y la singlista Ana Laura Jiménez, tercera y última en la final B, actuación con la que concluyó en el noveno puesto general.

Este lunes continuará el accionar del remo y con presencia de Cuba en las eliminatorias del doble par de remos cortos femenino, integrado por Claudia Tolón y Natalie Morales, y el cuatro sin timonel masculino, formado por Henry Heredia, Leduar Suárez, Roberto Carlos Paz y Adel Gutiérrez, en este caso en final A directa.