Evalúan implementación de las transformaciones económicas y sociales en Sancti Spíritus (+fotos)

Osmundo Martínez Montes de Oca, primer secretario del PCC en el municipio cabecera, ilustró el trabajo que desarrolla la Empresa Agroindustrial del territorio en la generación de divisas. (Fotos: Elsa Ramos/Escambray)

El papel del Partido en el impulso a la implementación de las transformaciones que lleva a cabo el país centró el análisis en el Pleno del Comité Provincial de la organización.

En tal sentido, se puntualizó la necesidad del fortalecimiento de las estructuras partidistas para favorecer que las posibilidades que ofrecen las medidas sean provechadas tanto por los actores económicos estatales como no estatales, con similitud de responsabilidades en el aporte a la estrategia de desarrollo territorial.

Al referirse al tema, Fidel Triana González, primer secretario del Partido en Jatibonico, ejemplificó con la aprobación de dos mipymes importadoras que «nos van a dar la posibilidad de tener en el municipio mercados de abasto que necesitan los minoristas para poder abaratar precios, que es lo que más está pidiendo el pueblo en todos los espacios en los que intercambiamos».

El pleno ahondó en cómo las transformaciones imponen una apertura diferente a la economía.

Por su parte, Osmundo Martínez Montes de Oca, con la misma responsabilidad en el municipio cabecera, ilustró el trabajo que desarrolla la Empresa Agroindustrial del territorio en la generación de divisas, lo que ha permitido la recuperación productiva de la entidad y el aporte al desarrollo local.

En esa propia dirección, el pleno ahondó en cómo las transformaciones imponen una apertura diferente a la economía. «Ello apunta a que hay que generar más riquezas, la ampliación de tantas facilidades es para el sector estatal y para el no estatal, pues ambos tienen la responsabilidad de proteger la política social. Y no es regalar cosas o seguir donando. Es una obligatoriedad que se genera con la creación de la reserva voluntaria, a partir de las utilidades que retiene el sistema empresarial con todas las facilidades que se le está dando para apoyar a instituciones sociales, programas de desarrollo en comunidades, introducción de energía renovable, protección a personas en situaciones de vulnerabilidad y a los trabajadores propiamente de la empresa», reflexionó Daysel García Bello, directora de Desarrollo Territorial de Sancti Spiritus.

Hay que generar más riquezas, la ampliación de tantas facilidades es para el sector estatal y para el no estatal, reflexionó Daysel García Bello, directora de Desarrollo Territorial de Sancti Spiritus.

En este punto, se conoció cómo el proceso de descentralización de funciones ha permitido el incremento de las mipymes, que ya superan las 480 aquí, mientras se tramitan unas 800 solicitudes, aunque se reconoció que cerca de 70 de las existentes prácticamente no aportan.

Sobre el particular, la miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, Deivy Pérez Martín, puntualizó que «desde la propia estrategia de desarrollo territorial hay que ver cómo conducimos a esa microempresa hacia actividades que son las que necesita el municipio para producir, a fin de generar un mayor impacto en la esfera social. Hay que articular mejor el sector estatal con el no estatal para avanzar en un grupo de prioridades, en especial la producción de alimentos. A partir de la capacidad que tengamos de ordenar estas relaciones con esos actores, de responsabilizarlos, podremos tener resultados superiores en la provincia, algunos de los cuales podrán algunos apreciarse en menor medida al cierre del año, pero serán las grandes fortalezas para el 2017, que también vamos a enfrentarlo en un escenario complejo”.

En el pleno se insistió en la necesidad de perfeccionar la preparación y el conocimiento de empresarios y cuadros con el imprescindible auxilio de un cuerpo jurídico ante la dinámica y la rapidez con que se ha desarrollado el andamiaje normativo del país.

Dermis Ramírez, miembro del Buró Provincial, enfatizó en un concepto clave: «Todos los días no vamos a dar un curso de preparación para las 176 transformaciones porque se nos acaba el tiempo. Cada cual tiene que decir: ‘Si salió la nueva ley de la tierra y no me encuentro preparado, voy a buscarla y a quien me pueda asesorar’, esa es la cuota de responsabilidad en la autopreparación de los cuadros. Hay que trabajar por un sector empresarial más proactivo en función de buscar solución a los problemas, de intercambiar, darles más participación a los colectivos y de aprender a negociar para el bien de la entidad».

Mileidy Milián Barnes, primera secretaria de Partido en Yaguajay, insistió en la preparación de los cuadros en la base.

Al abordar el necesario intercambio con la población para que se entienda el alcance de las medidas, Mileidy Milián Barnes, primera secretaria de Partido en Yaguajay, formuló dos preguntas que responden a esa urgencia: ¿Estarán todos los cuadros preparados para enfrentar este proceso en la base? ¿Vamos a una velocidad que es la que necesitamos?.

«Las transformaciones no pueden ser nada más de los cuadros. Se ha hecho un gran trabajo en estos meses para preparar y capacitar a todas las estructuras; pero, ¿cómo le llegamos hasta el último que tiene que sentir el impacto de la transformación? Porque ese ancianito de 84 años, ese adulto mayor que está en el hogar de ancianos, en la casa de abuelos, esa familia que decimos que hoy es vulnerable, ¿cómo sabe que las transformaciones los benefician? Hay que aprovechar las reuniones en las secciones sindicales para la concepción del plan de la economía o en lo que se está haciendo en los barrios por los CDR o la Federación para que se conozcan y se sumen», indicó la máxima representante del Partido en la provincia.

“Las transformaciones no son del Partido y del Gobierno, son de todos y para nuestro pueblo y por eso hay que incentivar su participación, de ahí que tenemos que seguir informando a partir de los canales y de los escenarios que le corresponde para saber y avanzar”, apuntó.

Al presentar ante el pleno el saldo de algunas transformaciones en el cumplimiento del programa económico-social del gobierno para este año, Yumar Castro, miembro del Buró Provincial, destacó entre otros, las más de 24 000 inversiones en fuentes de energía renovable, de las que cerca del 95 por ciento favorecen al sector residencial y privado con sistemas solares fotovoltaicos (con una generación cercana a lo 42 megawatts), a lo que se unen unas 1 700 lámparas solares, 107 puntos de abasto de agua y 111 panaderías con fuentes alternativas, siete solineras, tres servicentros con independencia energética, nueve estaciones de carga y el 15,9 por ciento de la flota vehicular eléctrica o híbrida, entre otros.

También destacan en el informe los más 7 300 empleos generados por las nuevas formas de gestión no estatal y los cerca de 1 800 egresados del estudio incorporados al trabajo como parte de la atención a comunidades en situación de vulnerabilidad, la entrega de módulos a más de 24 000 personas en similar estado, el aumento de empresas con cuentas en divisas, las más de 5 700 hectáreas entregadas en usufructo, mientras quedan pendientes más de 13 000 hectáreas de tierras ociosas y la disminución del delito en unos 430 hechos menos que en igual etapa del año anterior.

Como parte de la bancarización, aunque lejos de lo esperado, se contabilizan cerca de 9 millones de operaciones de pago en línea, con un volumen de 1 628,2 millones de pesos por esa vía, gracias a los más de 24 000 comercios que utilizan el pago electrónico. Destacan en este indicador las cerca de 300 cuentas en divisas abiertas.

De los indicadores macro se reportan incumplimientos en las ventas netas, las utilidades antes de impuesto y las producciones físicas, en tanto resaltan la disminución del déficit presupuestario en cerca de 200 millones de pesos, el sobrecumplimiento de la circulación mercantil minorista de comercio, así como de las exportaciones y el aumento de los ingresos a partir de mayor rigor en las acciones de control, aunque, a juicio de Roberto Gutiérrez, director de la ONAT en la provincia, «esta generación debe propiciarse desde la producción de bienes y servicios. Si no generamos riqueza, no va a existir ingreso».

Tras enumerar varias acciones que muestran resultados concretos de la implementación de las transformaciones en diversas entidades y esferas, Deivy Pérez Martin, reconoció: «Se ha puesto de manifiesto que hay dominio de las mismas, se van implementando y avanzan, pero necesitamos hacerlo con más celeridad y la militancia del Partido tiene que jugar su papel de vanguardia. El escenario es muy complejo, pero estoy convencida de que con la calidad, la laboriosidad y el emprendimiento de los espirituanos estas irán dando resultado en el menor tiempo posible para seguir progresando en la recuperación económica, enfrentar y salir de la situación que nos encontramos para que nuestra Revolución siga avanzando y que esa voluntad de todos los cubanos de construir el socialismo se mantiene en pie como esencia de la lucha y la batalla de todos los días».