Francia: Protestas reunieron a 250 mil personas

Las movilizaciones se extendieron esta vez por las ciudades de Marsella, Lyon, Nantes, Burdeos, Estrasburgo, Toulouse, Grenoble y Dijon, donde se registraron enfrentamientos con fuerzas antimotines y tensiones

Los participantes demandaron el fin de la carestía de la vida. (Foto: PL)

En las marchas de este sábado participaron unas 250 mil personas, para demandar el fin de la carestía de la vida, de ellas al menos 360 resultaron detenidas por la policía, indicó el canal TFI.

El ministerio del Interior consideró que fueron 146 mil los implicados en las demostraciones en toda Francia.

Las movilizaciones se extendieron esta vez por las ciudades de Marsella, Lyon, Nantes, Burdeos, Estrasburgo, Toulouse, Grenoble y Dijon, donde se registraron enfrentamientos con fuerzas antimotines y tensiones, indicó el canal de televisión BFMTV.

El desfile parisino entre Plaza de la República y Plaza de la Nación transcurrió inicialmente sin grandes alteraciones, pero al final de la marcha se produjeron incidentes.

La policía sometió a cerca de 40 mil personas a controles preventivos en carreteras y estaciones.

El dispositivo de seguridad movilizó aproximadamente a 70 mil policías y gendarmes, 25 blindados de la Gendarmería y 15 camiones lanzaaguas, así como helicópteros y drones.

Por otra parte, Benjamin Ball y Azelma Sigaux, integrantes de la Coordinación de los Chalecos Amarillos, fueron detenidos frente a la Asamblea Nacional (cámara baja).

Ambos intentaron organizar una concentración en la céntrica Plaza de la Concordia, pese a la prohibición de la prefectura de policía parisina de protestas en esa área. Casi un centenar de estudiantes intentó realizar una “sentada” en esa plaza, con vigilancia policial.