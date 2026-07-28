Funciona moderno equipo de ultrasonido en hospital de Yaguajay

El equipo fue donado por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Un moderno equipo de ultrasonido para el diagnóstico de diferentes patologías, donado por el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), comenzó a prestar servicios en el Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra, de Yaguajay.

En declaraciones a Escambray, la doctora Liliana Méndez Quintero, especialista de primer grado en Imagenología, dijo que se trata de un equipo de gama media, con alta resolución, que posibilita ampliar aún más todas las imágenes, profundizando en los tejidos y obteniendo una imagen aún mayor, satisfactoria para el diagnóstico temprano.

Especificó que el equipo cuenta con todos los programas, entre ellos el de abdomen, cardiología, ginecología y obstetricia, urología, partes pequeñas o partes blandas y la parte vascular, además de los transductores incluido el endovaginal.

Méndez Quintero significó que este equipo se emplea en varias especialidades de la institución, entre ellas cirugía, ginecología y obstetricia, cardiología, ortopedia y urología, lo cual posibilita un diagnóstico temprano de algunas patologías que pueden ser crónicas o no crónicas.

La doctora Liliana Méndez Quintero dijo también que para la puesta en funcionamiento se acometió una inversión de reconstrucción del local, con el objetivo de que cumpla los estándares físicos del equipo. En este lugar se instaló una moderna consola de aire acondicionado pues se requiere un enfriamiento por debajo de los 16 grados, se remodeló el baño para realizar los ultrasonidos vesicoprostáticos y ginecológicos, además se dotó con la iluminación adecuada para poder realizar este tipo de pruebas.