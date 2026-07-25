Caguanes abre las puertas al verano

El área protegida de Yaguajay invita al sendero Las Maravillas, principal producto del centro para el disfrute de clientes nacionales y extranjeros

La belleza natural de Caguanes atrae tanto a clientes nacionales como extranjeros. (Foto: Facebook)

A pesar de la tensa situación económica que atraviesa el país, el Parque Nacional Caguanes (PNC), de Yaguajay, mantiene como en toda época de verano las visitas al sendero Las Maravillas que atesora Caguanes, principal producto que exhibe el área para el disfrute de clientes nacionales y extranjeros.

En declaraciones a Escambray Tomás Julio García López, especialista ambiental y responsable del Programa de Uso Público en el sitio de conservación y disfrute del norte espirituano, explicó que durante el recorrido los clientes pueden acercarse a tres sitios con diferentes atractivos: cavernas Humboldt y Los Chivos, y cueva Ramos.

“La caverna Humboldt es oscura casi al ciento por ciento y sobresale por sus formaciones secundarias, y elictitas o excéntricas, mientras que Los Chivos destaca por ser dolinizada, de ahí que su traslado se efectúe con luz natural.

“Por su parte, Ramos es una cueva de unos 300 o 400 metros que muestra murales pictográficos y pictografías aborígenes, clasificadas como las primeras descubiertas en Cuba durante la década del 50. Toda esta riqueza natural atrae a las personas”, recalcó García López.

El responsable del Programa de Uso Público de Caguanes apuntó que, a pesar del complejo estado del vial que enlaza a Nela con el sitio, las personas llegan al área en busca de un esparcimiento sano y un estrecho contacto con la naturaleza.

“Teniendo en cuenta las limitaciones actuales con el combustible, los usuarios no están accediendo al área en equipos pesados como en otras ocasiones, sino en medios rústicos. No obstante, lo más importante es que se mantiene la visita al parque y al sendero.

De igual forma, puntualizó que el recorrido por el sendero se realiza con el acompañamiento de un guía, e insistió en la necesidad de proteger los recursos naturales del área protegida. Asimismo, confirmó que la visita al sendero incluye la estancia en Playa Caguanes, que, a juicio del especialista, figura como la mejor de la costa norte del territorio yaguajayense.

La propia fuente señaló que los interesados en visitar el área protegida pueden contactar con la administración del centro a través de los teléfonos 41553389 o 52132536. “Por estas vías les ofrecemos toda la información que necesiten los clientes para visitar Caguanes”, acotó.

El Parque Nacional Caguanes (PNC), situado al norte de Sancti Spíritus, es un área protegida de 20 490 hectáreas, repartidas en terrestres y marinas, las cuales sobresalen por su biodiversidad.