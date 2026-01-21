Gallos caen ante los Cocodrilos en inicio del play off

Este jueves, ambos equipos volverán a verse las caras en un duelo para el que están anunciados los zurdos Alex Guerra y Yamichel Pérez

Gallos y Cocodrilos volverán a enfrentarse este jueves en el estadio Victoria de Girón.

Por la puerta estrecha inició el equipo de Sancti Spíritus su incursión en la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol, al caer en la tarde de este miércoles ante los Cocodrilos de Matanzas con marcador de diez carreras por una en duelo escenificado en el estadio Victoria de Girón de la capital yumurina.

Tras un primer tercio nivelado, los Gallos abrieron el marcador en un segundo episodio en el que ligaron cuatro de los siete imparables del partido, pero en el cierre de ese propio capítulo los Cocodrilos respondieron con dos, a las que sumaron otras cuatro en el cuarto, cuando explotó el abridor Carlos Michel Benavides.

A partir de ahí, los matanceros añadieron otra en el quinto y una más en el sexto, episodio hasta el que se mantuvo el zurdo Yoennis Yera con pleno dominio sobre la tanda yayabera, el que se mantuvo hasta el final del choque, en cuyas postrimerías los dueños de casa completaron la pizarra a su favor.

Este jueves, Gallos y Cocodrilos volverán a verse las caras en el propio escenario en un duelo para el que están anunciados los zurdos Alex Guerra y Yamichel Pérez.

En otros resultados de la fecha, sobresale el triunfo de Villa Clara sobre los líderes de Las Tunas (10×4), mientras Mayabeque niveló a un éxito por bando el cotejo ante Industriales, al derrotarlos este miércoles siete anotaciones por una.