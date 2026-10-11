Gallos del Yayabo ceden ante Leñadores de Las Tunas

Tras este resultado, el conjunto de Sancti Spíritus se mantiene en la punta de la zona oriental, abrazado a las Avispas de Santiago de Cuba, con balance de cinco ganados y dos perdidos

Foto: Periódico 26

Los Gallos espirituanos cayeron este domingo ante los Leñadores, de Las Tunas, en el tercer enfrentamiento protagonizado entre ambos equipos en el Estadio Julio Antonio Mella, del Balcón del Oriente cubano, durante la continuación de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

Después de sucumbir en los dos primeros partidos de la subserie, el equipo local se atrincheró en su instalación de la capital tunera y maniató a los del Yayabo con marcador de 4 carreras por 1, con un jonrón de Henry Quintero y la eficiente labor de los relevistas Rodolfo Díaz y Alberto Pablo Civil que bastaron para que la tropa verdirroja recuperara el aliento.

Tras este resultado, el conjunto de Sancti Spíritus se mantiene en la punta de la zona oriental, abrazado a las Avispas de Santiago de Cuba, con balance de cinco ganados y dos perdidos, por delante de Holguín, Ciego de Ávila y Granma (4-3), Las Tunas (3-4), Camagüey (2-5) y Guantánamo (1-6).

Pinar del Río se mantiene al frente de Occidente con seis victorias y una derrota, seguido por Matanzas (5-2), Artemisa y Cienfuegos (4-3), Mayabeque e Industriales (3-4), Villa Clara (2-5) y la Isla (1-6).

(Con información de Cubadebate)