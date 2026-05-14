Díaz-Canel: Si hay disposición de EEUU a brindar ayuda, no encontrará obstáculos de parte de Cuba

Podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, precisó el presidente cubano

Cubadebate

14 mayo, 2026 - 10:36pm

La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE.UU, es amplia y constructiva, aseguró Díaz-Canel. (Foto: Estudios Revolución)

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró este jueves que el gobierno cubano está dispuesto a recibir la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos e insistió a que la verdadera solución pasa por eliminar el bloqueo económico impuesto sobre la isla.

“La experiencia de nuestro país en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE.UU, es amplia y constructiva. Cualquier donante puede dar fe de esa realidad”, aseguró el mandatario cubano.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel afirmó que si verdaderamente hay disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos que anuncia y en plena conformidad con las prácticas universalmente reconocidas para la ayuda humanitaria, no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba, por muy inconsecuente y paradójico que resulte el ofrecimiento a un pueblo que, de modo sistemático y despiadado, el propio gobierno estadounidense castiga colectivamente.

“Las prioridades son más que evidentes: combustibles, alimentos y medicinas”, escribió el presidente en medio de la grave crisis energética y económica que sufre el pueblo cubano, provocada por el cerco enérgetico y la escalada de medidas coercitivas del Gobierno de EE.UU. contra la isla.

Por cierto, podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo — precisó Díaz-Canel—, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida.

“Nuestra experiencia de trabajo con la Iglesia Católica es rica y productiva”, concluyó.

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