Irán apoya a Cuba frente a presión de Washington

La Cancillería del país persa señaló que la reciente intensificación de las sanciones por la imposición de un bloqueo naval a Cuba constituye otro ejemplo de ilegalidad y de comportamiento intimidatorio de EE.UU.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán condenó este domingo «las continuas injerencias de la cúpula gobernante de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba, las sanciones ilegales, las medidas provocadoras, las presiones políticas y las amenazas militares contra ese país».

«Las sanciones económicas y comerciales de Estados Unidos contra Cuba, impuestas desde 1960 a raíz de la revolución del pueblo cubano y mantenidas hasta hoy, constituyen una violación de la soberanía nacional de ese país y de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular, del principio del respeto al derecho de los pueblos a la autodeterminación, y han provocado una flagrante violación de los derechos humanos del pueblo cubano, así como amplios daños económicos para este país», expresa el comunicado de la Cancillería.

«Crimen contra la humanidad»

«Las sanciones ilegales e inhumanas de Estados Unidos aplicadas contra Cuba durante los últimos 66 años —que constituyen el régimen de sanciones más prolongado aplicado contra un país—, debido a sus efectos generalizados sobre la vida y los derechos humanos del pueblo cubano, representan un crimen contra la humanidad, y la cúpula gobernante de Estados Unidos debe rendir cuentas por la comisión de este crimen», agrega.

«La reciente intensificación de las sanciones por parte de Estados Unidos y la imposición de un bloqueo naval contra Cuba, junto con acusaciones provocadoras e infundadas contra este país, llevadas a cabo con el objetivo manifiesto de intimidar y chantajear al Gobierno cubano, constituyen otro ejemplo de ilegalidad y de comportamiento intimidatorio de Estados Unidos, que debe ser condenado por todos los Estados y por las Naciones Unidas», denuncia la cartera iraní.

«Sin duda, la voluntad de los pueblos de preservar su independencia y su dignidad nacional no puede ser quebrantada mediante sanciones y amenazas. La República Islámica de Irán, al tiempo que expresa su total solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Cuba, subraya la necesidad de respetar la soberanía nacional de los Estados, la no injerencia en sus asuntos internos y el fin de las medidas coercitivas unilaterales contra los países en desarrollo», concluye.

Presiones de EE.UU. a Cuba