Hallan más cuerpos en centro comercial siniestrado en Pakistán

El número de decesos en un centro comercial de Pakistán ascendió a 61

Las autoridades temen que el número de muertos pueda ascender a 100 o más, a medida que continúan las operaciones de búsqueda en el lugar. (Foto: PL)

Con el hallazgo de 30 cuerpos, ascendió a 61 el número de decesos en el devastador incendio de un centro comercial en Karachi, la capital financiera de Pakistán, ocurrido el día 17, informaron hoy autoridades.

El subinspector general de policía del sur de Karachi, Asad Raza, notificó la recuperación de los restos de 30 cadáveres en una tienda del complejo comercial, de acuerdo con el diario The Nation.

El incendio, el cual fue controlado 36 horas después, se desató en el sótano del Gul Shopping Plaza, un mercado mayorista y minorista, y se propagó rápidamente al resto del edificio en la zona de Saddar la noche del 17 de enero.

Las autoridades temen que el número de muertos pueda ascender a 100 o más, a medida que continúan las operaciones de búsqueda en el lugar.

Con anterioridad, el gobierno había publicado una lista de 73 personas desaparecidas, incluyendo mujeres, niños y hombres adultos de entre 10 y 69 años. Hay al menos 16 jóvenes de entre 10 y 18 años que trabajaban en las tiendas o se encontraban allí de compras.

Tras una visita al lugar del siniestro, el comisionado de Karachi, Syed Hassan Naqvi, coordinador de un comité de investigación, afirmó a la prensa que las medidas de seguridad contra incendios en el interior del edificio no cumplían con los estándares internacionales.

Por su parte, el abogado Abid Mateen confirmó que existían al menos tres casos pendientes en los tribunales relacionados con las medidas de seguridad y el estado de la estructura del edificio.

Según el jefe de bomberos de la Corporación Metropolitana de Karachi, Humayun Khan, podrían pasar entre 10 y 15 días más antes de que finalicen las operaciones de rescate para localizar a las personas desaparecidas.