Incendio en Hospital de Cienfuegos provoca evacuación masiva sin daños humanos (+fotos)

Un incendio en el Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos, en la noche de este martes, no dejó daños humanos, y sí obligó a la evacuación de pacientes, acompañantes y personal de salud de algunas áreas relevantes del enclave médico

Evacuación y atención a pacientes en el cuerpo de guardia.(Fotos: Miguel Adrián Rodríguez Pérez/5 de Septiembre)

En la noche de este martes, un incendio se registró en el Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos. Afortunadamente, no hubo daños humanos, pero sí fue necesaria la evacuación de pacientes, acompañantes y personal de salud de algunas áreas clave del centro médico.

La doctora Ling Denisse Santeiro Pérez, directora general de la institución, informó a la prensa que, al detectarse olor a humo en las torres cuatro y ocho, se activó de inmediato el protocolo correspondiente. Se contactó al cuerpo de bomberos y se procedió a evacuar a las personas presentes.

Fuerzas del Cuerpo de Bomberos sofocan incendio en Hospital de Cienfuegos.

Explicó que los neonatos fueron trasladados al hospital pediátrico, mientras que las embarazadas fueron llevadas al centro ambulatorio especializado Héroes de Playa Girón.

Los pacientes graves y aquellos bajo ventilación mecánica fueron reubicados en un área segura con tomas de oxígeno, garantizando así la continuidad de los servicios médicos esenciales.

“Pudimos evacuar a médicos, enfermeras, todo el personal de apoyo de asistencia a la administración, todos los acompañantes con un gran nivel de apoyo.

Los miembros del Ministerio del Interior realizan las investigaciones pertinentes para determinar las causas del incendio.