Honores a la prensa espirituana (+fotos)

Durante el acto provincial por el 14 de Marzo se reconoció la unidad como una de las fortalezas del gremio

Oscar Alfonso Sosa recibió este miércoles el Premio Provincial por la Obra de la Vida Tomás Álvarez de los Ríos. (Fotos: Alien Fernández y Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

“El compromiso está en pie, la cámara siempre activada y los sensores encendidos. Me debo al gremio, a este pueblo del que nacimos y crecimos”; es el aval de más de 35 años de labor periodística de Oscar Alfonso Sosa, quien recibió este miércoles el Premio Provincial por la Obra de la Vida Tomás Álvarez de los Ríos, durante el acto espirituano por el Día de la Prensa Cubana.

“Es lo que siempre quise hacer siempre y es lo que voy a seguir haciendo hasta que pueda”, recalcó en la ceremonia, que tuvo lugar en la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, (PCC).

Acompañado de la familia y gran parte del gremio, Oscarito, actual fotorreportero de la Agencia Cubana de Noticas (ACN), rememoró cómo la pasión por el periodismo lo acompaña desde que vestía el uniforme de Secundaria Básica. Por tanto, resultó su única opción al egresar del preuniversitario.

“El premio es el reconocimiento a una vida de trabajo. Pero es más el de los colegas. He laborado con compromiso, lealtad, fidelidad a los principios y una ética invariable”, añadió.

El acto, presidido por Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en el territorio y Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia, devino oportunidad para la entrega oficial del Premio Provincial Honorio Muñoz por la obra del año 2025 a Lisandra Gómez Guerra en radio y periodismo audiovisual, Elsa Ramos Ramírez en prensa escrita, José Alberto Rodríguez Ávila en gráfico y Yosdany Morejón Ortega en digital. Se confirieron, además, varias menciones.

Igualmente, se dieron a conocer los lauros del Concurso Provincial José Camellón en sus diferentes categorías, en tanto se entregó a Lisandra Gómez la mención del Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González y el galardón del Concurso Nacional de Periodismo Histórico 2025, ambos en la categoría de radio.

Las palabras finales del acto por el Día de la Prensa Cubana estuvieron a cargo de Julio Luis Jiménez, miembro del Buró Provincial del Partido, quien, además de felicitar al gremio, lo instó a seguir la creación.

“Estamos en una era de misiles mediáticos y eso tiene que ver con el contexto, donde se ha hecho muy complicado el trabajo de la prensa. Pero, a la vez ha convertido ese desafío en oportunidades porque ha obligado a tener nuevas fórmulas, nuevos métodos para llegarle a un mayor número de personas.

“El hecho de que varios hayan sido reconocidos es la muestra de que sí se puede hacer. Nuestros profesionales están prácticamente en todos los medios. Eso nos dice de su grandeza y que su unidad nos ha llevado a tener resultados superiores”, expresó.