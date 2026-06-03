Periodistas cubanos rinden homenaje a Raúl Castro (+fotos)

El encuentro contó con las intervenciones de una representación del gremio periodístico cubano que ha tenido la oportunidad de interactuar con Raúl Castro

Los participantes en el encuentro condenaron las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro. (Fotos: ACN)

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) rindió en La Habana homenaje al líder de la Revolución Raúl Castro al celebrarse su cumpleaños 95 y rechazaron las recientes acusaciones de Estados Unidos en su contra.

El encuentro celebrado en la sede de la UPEC contó con las intervenciones de una representación del gremio periodístico cubano que ha tenido la oportunidad de interactuar con Raúl Castro.

Raúl Abreu, fotógrafo cubano que trabajó durante 30 años en la fílmica del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), relató el trabajo como comunicador del general de ejército Raúl Castro en la promoción y divulgación de la ayuda internacionalista del pueblo del país caribeño a las naciones del continente africano.

Raúl Abreu, fotógrafo cubano que trabajó durante 30 años en la fílmica del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

La periodista Talía González resaltó la importancia que siempre le dio el líder de la Revolución a la prensa en función de tocar los problemas sociales de preocupación para la población.

Los participantes en el encuentro condenaron las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización terrorista Hermanos al Rescate, que violaron el espacio aéreo cubano.

Talia habló de ese General de Ejército que al asumir la dirección del país creó el espacio televisivo Cubadice.

Como último momento de la jornada se presentó una revista especial confeccionada por la Casa Editorial Verde Olivo.

Durante la presentación, la mayor Daria Giro destacó el significado que posee para los miembros de las FAR y en especial para el colectivo de la editorial, homenajear al conductor principal de esa institución.