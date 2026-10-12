Inauguran en Argentina cátedra dedicada a la obra de Titón

La inauguración de la cátedra busca afianzar los lazos de formación, el pensamiento crítico audiovisual y el intercambio cultural con el cine latinoamericano e internacional

La inauguración de la cátedra busca, además, afianzar los lazos de formación, el pensamiento crítico audiovisual y el intercambio cultural con el cine latinoamericano e internacional, en especial con el aporte de la cinematografía cubana.

Una cátedra abierta para el estudio de la obra del fallecido realizador cubano Tomás Gutiérrez Alea (1928-1996), fue fundada en Argentina, bajo la égida de Facultad de Arte y Diseño de Universidad de Misiones, resaltan fuentes oficiales.

La actriz cubana Mirtha Ibarra, viuda de Gutiérrez Alea (Titón), firmó el convenio con esa institución, que será “un espacio de reflexión e intercambio sobre el cine y la obra del realizador de Fresa y chocolate (1993) y La muerte de un burócrata (1966), según nota del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos (Icaic).

La inauguración de la cátedra busca, además, afianzar los lazos de formación, el pensamiento crítico audiovisual y el intercambio cultural con el cine latinoamericano e internacional, en especial con el aporte de la cinematografía cubana.

Ibarra, protagonista de Fresa y Chocolate, llegó al Festival de cine de Oberá para presentar la película Neurótica anónima, de Jorge Perugorría, otro de los protagónicos de la aclamada cinta, primera en representación de Cuba que obtuvo una nominación, en la categoría de Mejor Película Extranjera, en los Premios Oscar de 1994

La actriz, guionista y dramaturga llegó al Festival de Cine de Oberá, que se desarrolló del 6 al 10 de octubre, como una de las invitadas destacadas de esta edición, y sostuvo un encuentro con sus invitados para recorrer su trayectoria y conversar sobre el cine cubano, sus transformaciones y los desafíos que atraviesa.