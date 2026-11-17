La lista contempla 919 películas, 70 carteles y 79 guiones, a lo que se suman talleres y espacios de debates y exhibiciones de filmes

Tania Delgado, directora del Festival, mencionó como un momento importante la interacción con los jóvenes. (Foto: Cubadebate)

Unas 1068 obras procedentes de América Latina, Europa y Asia concursarán este año en la 47 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, lo cual evidencia la pluralidad de esta tradicional cita, que sesionará del 3 al 13 de diciembre.

En conferencia de Prensa este martes, la directora del evento, Tania Delgado, precisó que la lista contempla 919 películas, 70 carteles y 79 guiones, a lo que se suman talleres y espacios de debates y exhibiciones de filmes en cuatro cines de la capital (Rampa, 23 y12, Yara y Chaplin) y a través de pantallas gigantes en la urbe citadina y las provincias del país, como parte del proyecto de cines móviles.

Sobre este último particular, explicó que la iniciativa creada hace más de un año por el Instituto del Cine permite a los pobladores de las comunidades disfrutar del séptimo arte, que en el caso de La Habana contempla cuatro puntos que acercarán al público a una selección de filmes latinoamericanos en perspectiva, además de la pantalla gigante del Hotel Nacional, tradicional aliado de la cita cinematográfica.

También se refirió a otras modalidades como el Festival en la Televisión, que como cada año comprende la proyección de largometrajes de ediciones anteriores en diferentes programas de este medio audiovisual y la extensión del evento al interior del país, a través de disímiles actividades.

La agenda incluye además la presentación de ocho libros de ediciones ICAIC y tres exposiciones: Carteles en concurso, Carteles del cine brasileño y Guiones no realizados del reconocido cineasta cubano Humberto Solàs.

Mención especial tiene el Fórum de Animación Juan Padròn In Memoriam, que por cuatro años consecutivos contará con la colaboración de realizadores latinoamericanos de Argentina, Brasil y México, ente otras nacionalidades, lo que evidencia su crecimiento e interés, de ahí que sea un espacio del cine que debemos potenciar, acotó Delgado.

Asimismo, ofreció detalles sobre el taller que en los últimos cuatro años han realizado de conjunto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el proyecto Paloma, el cual ha permitido debatir y visibilizar temas sociales de alto impacto como la equidad de género y el racismo.

Subrayó que a raíz de la primera edición hubo muchos criterios sobre los segmentos dedicados a las mujeres directoras mayores de 50 años, por lo que este año abrimos otra convocatoria, por primera vez, para guionistas y realizadoras de este segmento etario no solo de Cuba, sino también de América Latina.

En el encuentro con periodistas, Delgado habló del habitual espacio Nuevas Miradas, que en esta ocasión estará dedicado al 40 aniversario de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, enclavada en la occidental localidad de San Antonio de los Baños.

Con esta sección, homenajearemos a esta importante institución, que durante cuatro décadas ha sido el Alma Mater de muchos realizadores en la región, apuntó.

Momento especial para los jóvenes

La directora del Festival mencionó como un momento importante la interacción con los jóvenes, por eso tenemos previsto «subir la colina universitaria» para establecer una alianza estratégica desde y en la Universidad de La Habana como parte del ámbito académico, cultural y social que nos interesa seguir potenciando.

Entre las novedades, se anunció la entrega, por primera vez, del premio colateral José Luis Estrada (fallecido periodista del diario Juventud Rebelde) a la obra que mejor refleje la realidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

También trascendió que a los habituales espacios televisivos dedicados a la cita habanera se suma, una vez más, el programa A Buena Hora (2:00-4:00 pm) de Radio Taíno, que trasmitirá en vivo las incidencias del Festival.

Delgado informó que a partir del venidero 25 de noviembre comenzará la venta de los «pasaportes» en los cuatro cines de la capital habilitados para la exhibición de las obras en concurso y en la Casa del Festival, la cual también acogerá la proyección de filmes.