El anuncio llega cinco años después de ‘Sin tiempo para morir’, en la que Daniel Craig interpretó por última vez al agente 007 y que concluyó con la muerte del personaje

Sobre Pattinson, Villeneuve destacó que él encarna «el espíritu atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo» al personaje.

El anuncio llega cinco años después de ‘Sin tiempo para morir’, en la que Daniel Craig interpretó por última vez al agente 007 y que concluyó con la muerte del personaje.

Amazon MGM Studios dio a conocer este 16 de diciembre que el actor británico Robert Pattinson será el encargado de interpretar a James Bond en las próximas películas de la saga sobre el agente 007.

Pattinson, quien se convierte en el séptimo actor en dar vida al icónico espía británico y el primero desde que Amazon MGM asumió el control de la franquicia, calificó el papel de «el mayor honor» de su vida y expresó que es «un sueño hecho realidad».

El anuncio llega cinco años después de ‘Sin tiempo para morir’, en la que Daniel Craig interpretó por última vez al agente 007 y que concluyó con la muerte del personaje. La próxima entrega, la número 26 de la saga, estará dirigida por Denis Villeneuve.

Sobre Pattinson, Villeneuve destacó que él encarna «el espíritu atemporal de 007 y aporta un espíritu completamente nuevo» al personaje. «No puedo esperar a empezar», expresó.