Incentivos fiscales dan primeros pasos para estimular calidad de vida en Sancti Spíritus

Foto: Roberto Javier Bermúdez Portal/Escambray

Desde la letra de las transformaciones económico-sociales que impulsa Cuba, los incentivos fiscales buscan estimular la producción y mejorar los servicios y la calidad de vida en entidades estatales, no estatales y personas jurídicas. ¿Por dónde anda el impacto de esta medida en la provincia?

Marisleidys Perdigón, subdirectora general de la Oficina de Administración Tributaria (ONAT) en Sancti Spíritus, explicó que «en el caso de las transformaciones, la ONAT está establecida en el eje temático 12. Ese eje, para aprobarlo, tiene que ir a aprobación a la ley del presupuesto que se reúne en diciembre. Y eso hasta el 2027 no se va a medir el impacto. O sea, todo eso tan esperado del IVA, se va a aprobar para el 2027 porque ya hoy el país tiene, la provincia tiene, un plan de ingreso establecido que no se puede modificar porque ese plan ya está aprobado en Asamblea. Por lo tanto, ahora el país no puede definir una modificación de ese plan porque en base a ese plan están concebidos los ingresos y los gastos de cada territorio».

Los incentivos fiscales estimulan el uso de energías renovables en personas jurídicas y naturales del territorio, proceso que, según la funcionaria, le da el beneficio a los contribuyentes que instalen la fuente renovable de energía y los están bonificando a las personas jurídicas con las utilidades y a las personas naturales con los ingresos personales. «Ya tenemos nueve solicitudes, nueve aprobados, tres personas naturales. Esas tres personas naturales son de Cabaiguán y Guayos. Las otras seis son personas jurídicas. Tenemos una empresa y tenemos cinco mipymes».

«Eso es un proceso. Primeramente tiene que ser el contribuyente a un estudio de factibilidad que lo presenta la ONURE. La ONURE le da una licencia energética y después entonces la ONURE hace un dictamen energético donde avala que verdaderamente ese sector económico está usando la fuente renovable de energía y no la energía del SEN.

«Con ese dictamen energético, con el estudio de factibilidad que le da el periodo de recuperación, nos hace la solicitud a la ONAT. Y entonces la ONAT los bonifica o los exime del pago del impuesto sobre utilidades o del pago del impuesto sobre los ingresos personales por el periodo de recuperación de esa inversión. El contribuyente tiene que personalizarse en la ONAT en el mes de enero a decir cómo ha sido su comportamiento económico y de mantener y renovar esa solicitud. Y entonces se le mantiene el beneficio», concluye Marisleidys Perdigón.