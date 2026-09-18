Abasto.cu: una alternativa local para reordenar el mercado (+PDF)

La Resolución No.13 de 2026 del Ministerio del Comercio Interior aprobó el funcionamiento de mercados mayoristas en todo el territorio nacional. Para su creación se tienen en cuenta las características de cada territorio

La Comercializadora ITH trabaja para la apertura del mercado de abasto con un local en Trinidad y otro en la ciudad de Sancti Spíritus. (Foto: Roberto Javier Bermúdez/Escambray)

Amparada por la Resolución No. 13 de 2026 del Ministerio del Comercio Interior, hecha pública en agosto pasado y relacionada con el funcionamiento del Mercado de Abasto, la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comercializadora ITH Trinidad avanza en el empeño de poner en práctica en la provincia esta alternativa, que persigue ordenar desde los territorios el sistema de mercado mayorista para garantizar el acceso directo de personas naturales y jurídicas a diversas mercancías.

“Ya tenemos la licencia comercial para un local en el municipio trinitario y otro en la ciudad de Sancti Spíritus. Además, contamos con la documentación en regla para operar en ambas monedas”, aseguró a Escambray Aida Rita Rivas Duarte, directora de la entidad.

Según explica, la idea surgió a partir de intercambios con diferentes actores económicos con los que ITH mantiene relaciones contractuales.

“Tenemos vínculos de trabajo con la Empresa Municipal Agroindustrial Sancti Spíritus que ahora vamos a estrechar, pues será en este primer momento uno de nuestros principales socios para echar a andar este proyecto.

“Con ellos pretendemos mantener ofertas de arroz, frijoles, sal, carne de res, entre otras producciones. Estamos preparando nexos con otras entidades del territorio que han manifestado su interés en vender sus mercancías a través de este tipo de mercado”.

La noticia de esa modalidad de ventas mayoristas ha traído también algunas dudas en la población, sobre todo en el sector privado. Al respecto, Rivas Duarte aclaró: “Nuestro objeto social principal no tendrá ninguna afectación por la implementación del Mercado de Abasto. Garantizar ofertas al Turismo continuará siendo nuestra prioridad.

“En relación con el establecimiento de un límite de compra, es una decisión de la dirección de la empresa, atendiendo al concepto mismo de creación de estos centros de ventas mayoristas. En este caso estamos hablando de un mínimo de 300 USD y para las compras en CUP es de 36 000 pesos”.

Las ofertas de ITH ofrecen entre sus ventajas la posibilidad de efectuar los pagos mediante un POS o trasferencias digitales. Según la dirección de la UEB, no aceptarán el pago en efectivo.

La oportunidad de que varios negocios obtengan recursos, insumos y mercancías sin necesidad de desembolsar altas cifras de efectivo podría aliviar la difícil situación con el dinero físico y la negativa de varios vendedores de no aceptar los pagos virtuales.

Uno de los objetivos trazados por ITH, además de garantizar ingresos para su entidad y mantener activa a su fuerza laboral, es ayudar a disminuir los precios.

“Nosotros vamos a aplicar márgenes comerciales sensatos que nos permitan obtener dividendos, pero sin encarecer demasiado los productos o servicios que van a prestar otras formas de gestión con los recursos que vamos a ofertar”.

La directora explicó que la pretensión no es convertirse en un revendedor más. “En algunos casos, incluso, no seremos los dueños de los productos; simplemente, los vendemos sin aumentar precios y recibimos una comisión por cada artículo vendido”, concluyó.

Que el dueño de un restaurante pueda ir a un solo establecimiento y comprar de una vez arroz, frijoles, sal, carne, cerveza, refresco, vinagre y otras mercancías es, sin dudas, una alternativa sugerente, con otras ventajas adicionales.

Sin fecha aún fijada para la apertura, todo el aparato económico, administrativo y logístico de ITH reordena sus esquemas de trabajo para hacer realidad este empeño que pretende reordenar también el complejo entramado del comercio mayorista.