Bombas solares para el tabaco (+fotos)

La puesta en marcha de esta tecnología en la provincia garantiza el riego estable al cultivo y otras producciones

En la provincia se han entregado unos 70 sistemas fotovoltaicos para el riego del tabaco. (Fotos: Cortesía de ABT)

La Empresa de Acopio y Beneficio del Tabaco (ABT) Sancti Spíritus dispondrá de más de 100 sistemas de bombeo con energía fotovoltaica para el inicio de la campaña tabacalera 2026-2027.

Isidro Hernández Toledo, director agrícola de la entidad, aseguró a Escambray que la introducción de esta tecnología facilitará el riego estable al cultivo y, por consiguiente, se prevén buenos rendimientos.

“En un primer momento recibimos 122 bombas solares; de ellas, ya hay 15 montadas y funcionando, 20 en proceso de montaje y suman 70 las entregadas a los productores”.

Esta alternativa viene como anillo al dedo en un contexto de fuertes limitaciones con los combustibles.

“Hasta este momento el riego se realizaba con bombas eléctricas o de combustión. Con los largos cortes de electricidad y la escasez de combustibles no sería posible concretar una buena campaña”, comentó Hernández Toledo.

El riego con el empleo de paneles solares solo se había utilizado en la provincia por algunos productores de los seleccionados para el proyecto de desarrollo de la capa.

La tecnología, 100 por ciento solar, es un alivio para la producción tabacalera.

A partir de este año, todos los municipios contarán con sistemas de riego 100 por ciento solares, priorizando a aquellos territorios donde se siembra más la hoja, como Cabaiguán, Taguasco, Fomento y Sancti Spíritus.

Además de este primer lote se espera el arribo de otros 174 sistemas a la provincia.

“Esto marca un antes y un después en el desarrollo tabacalero del territorio y potencia la producción de alimentos, porque una vez terminado el período del cultivo en el campo se puede emplear el bombeo para plantaciones de viandas, hortalizas, frutales o cualquier otro”, apuntó el director agrícola de ABT.

Los sistemas solares para el riego que han entrado a la provincia son de diferentes potencias y son entregados al campesino en dependencia de la cantidad de hectáreas que este vaya a sembrar.