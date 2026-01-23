Independencia energética asegura vitalidad de los servicios en el Hogar Materno de Trinidad

El kit adquirido gracias a la donación de una mipyme incluye un inversor con una potencia de cinco kV, lo que asegura respaldo de electricidad durante el día, y próximamente quedará instalada la batería para cubrir el horario nocturno

La instalación de seis paneles fotovoltaicos en el Hogar Materno del municipio de Trinidad garantiza no solo independencia energética, sino la vitalidad de los servicios y una mejor atención a las embarazadas con patologías que requieren ingreso en este centro

La inversión y montaje de la moderna tecnología fue una iniciativa de la mipyme GTI, emprendimiento con una marcada responsabilidad social y la disposición siempre de trabajar, de conjunto con el Gobierno local, en aras de contribuir al bienestar de la población trinitaria.

El kit adquirido incluye un inversor con una potencia de cinco kV, lo que asegura respaldo de electricidad durante el día; y próximamente quedará instalada la batería para cubrir el horario nocturno. Ahora el hogar trinitario cuenta con condiciones más idóneas para la estancia de las gestantes, aseguró la doctora Yanelis Zayas García, especialista en Medicina General Integral (MGI), quien agradeció en nombre del personal sanitario la noble iniciativa.

Once embarazadas —precisó la especialista— se encuentran bajo atención médica debido a patologías leves, como anemia, sepsis urinaria, infecciones cervicovaginales, entre otras. “El impacto ha sido muy positivo, por lo que estamos en condiciones de cubrir las 24 capacidades de la institución con el apoyo además de los equipos básicos de trabajo en las áreas de salud del territorio en aras de incorporar embarazadas con algún riesgo.

Este gesto solidario no es un hecho aislado en Trinidad, donde el aporte de varias formas de gestión no estatal ha resultado decisivo en la ejecución y terminación de obras de marcado carácter social, como la reparación de salas del hospital municipal y centros educacionales.

En el caso de la mipyme GTI, su administrador y socio unitario, Juan Efraín Hernández Marín, comentó a Escambray su satisfacción por protagonizar, junto a sus trabajadores, este hecho que no es el único.

“Hace algún tiempo donamos un equipo de bombeo que garantiza el abasto de agua a los vecinos de playa La Boca; trabajamos en la reparación de una sala hospitalaria, en la Casa del Abuelo, además de la iluminación de la sede municipal de la sede de la Central de Trabajadores de Cuba. Y estamos en disposición de continuar con nuestro apoyo”, aseveró.

Esa podría ser la solución también para resolver los problemas constructivos y en la cubierta que presenta el inmueble, en lo que coincidió Mario Fernández González, administrador del Hogar Materno trinitario, que hoy dispone de independencia energética para respaldar el funcionamiento de una nevera y dos refrigeradores, así como de otros equipos en el área de la cocina. Y quienes más lo agradecen son, precisamente, las fututas madres.