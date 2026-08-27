Tormenta tropical Dolly en el Atlántico central tropical

En su cercanía al arco de las Antillas Menores las condiciones ambientales serán desfavorables para su desarrollo y se pronostica que Dolly se debilite, quedando como una onda tropical

Cubadebate

27 agosto, 2026 - 5:31pm

Durante las próximas 12 a 24 horas se espera que Dolly mantenga similar rumbo y velocidad de traslación.

El área de bajas presiones localizada en aguas abiertas del Atlántico central tropical, durante la mañana de este jueves ganó en organización e intensidad, convirtiéndose en la tormenta tropical Dolly, la cuarta de la actual temporada ciclónica.

Tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión mínima de 1007 hectopascal.

A las once de la mañana de hoy, la región central de Dolly se localizó en los 13.6 grados de latitud Norte y los 38.7 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 2505 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores.

Este sistema se mueve rápidamente al oeste a 39 kilómetros por hora. Durante las próximas 12 a 24 horas se espera que Dolly mantenga similar rumbo y velocidad de traslación, con poco cambio en su intensidad. No obstante, en su cercanía al arco de las Antillas Menores las condiciones ambientales serán desfavorables para su desarrollo y se pronostica que Dolly se debilite, quedando como una onda tropical.

Por la posición de este sistema y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución de este organismo.

El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de este jueves.

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