Campeón de Europa y campeón de América discuten el Mundial

En el Estadio Nueva York se celebra el magno evento deportivo, lleno de singularidades y con la presencia en la cancha de Messi y Yamal

Imagen: RT

España y Argentina se enfrentan este domingo en una final inédita e histórica. La Copa Mundial de la FIFA 2026 se definirá entre las oncenas de Lamine Yamal y de Lionel Messi, como vigentes campeones de Europa y de América en 2024, respectivamente.

Nunca antes se había registrado esta peculiaridad en la historia de los mundiales. Los contendientes de la esperada ‘Finalissima’, que nunca llegó a jugarse en Catar, debido a la situación de inseguridad generada en Oriente Medio por la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán, alcanzaron la final del Mundial 2026 de forma muy diferente. Por un lado, la campeona de la Eurocopa solo ha encajado un gol en este Mundial, mientras que la ganadora de la Copa América ha recibido siete.

España arrancó de forma sorpresiva la fase de grupos empatando sin goles con la debutante Cabo Verde, pero luego ganó todos sus partidos. En dieciseisavos de final goleó a Austria; en octavos ganó por la mínima a Portugal; en los cuartos venció por 2-1 a Bélgica —la única selección que le ha marcado hasta ahora— y en semifinal superó con solvencia a Francia (0-2).

Por el contrario, Argentina dominó la fase de grupos, permitiendo un solo gol en contra y anotando ocho. Pero desde los dieciseisavos comenzaron los problemas, con la heroica Cabo Verde que forzó la prórroga. En octavos tuvo su primera remontada contra Egipto; en cuartos contra Suiza recién se puso arriba en el tiempo extra; y en las semis otra vez superó un marcador adverso con mucho dramatismo ante su clásico rival, Inglaterra, a quien derrotó 1-2.

Particularidades

Hace alrededor de 20 años, Messi participó en una sesión de fotos para una recaudación de fondos de la Unicef, en la que cargó e incluso bañó a un bebé, que este domingo estará con España como máxima figura, en un hecho rocambolesco que une al rosarino con Yamal; dos jugadores, además, del Fútbol Club Barcelona.

«[Él es] increíble. Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando», declaró Yamal a Mundo Deportivo hace poco. «Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar», avisó en ese momento.

Otros que tendrán un partido especial serán los entrenadores de ambas selecciones. Muy amigos y con una especie de relación maestro-aprendiz, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente se verán las caras luego de que el técnico riojano fuese uno de sus docentes, mientras el argentino sacaba su licencia de entrenador.

La marca de EE.UU.

Fuera de lo futbolístico, también se darán hechos curiosos. Como ya ocurrió en el Mundial de Clubes organizado por EE.UU. en 2024, el mandatario estadounidense, Donald Trump, entregará al vencedor el Trofeo de la Copa Mundial junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y habrá un ‘show’ musical en el entretiempo que será el más largo de la historia.

Con grandes artistas como Shakira o Madonna, se espera que el espectáculo dure más de lo que regularmente les toma a los futbolistas descansar y a los entrenadores impartir órdenes tácticas. Además, quienes resulten triunfadores, por primera vez recibirán unos anillos de campeón, al estilo de la NBA. Será el colofón de un Mundial muy tocado por la marca ‘made in USA’ (‘hecho en EE.UU.’).

El Estadio Nueva York, ubicado en el estado de Nueva Jersey, un recinto utilizado mayormente para la NFL, albergará una finalísima entre campeones que está amenazada por el humo procedente de los grandes incendios forestales en Canadá.

Durante varios partidos de la Copa ha habido alertas climatológicas e incluso demoras, pero si las condiciones ambientales lo permiten, este domingo rodará el balón como está previsto y habrá un nuevo campeón del mundo. O la segunda estrella de España o la cuarta de Argentina.