Influencia del Polvo del Sahara se extenderá en Cuba hasta el 15 de septiembre

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los partes informativos y adoptar las medidas pertinentes

El Centro Meteorológico Provincial de Camagüey, a través del Instituto de Meteorología y su Departamento de Radiación Solar y Óptica Atmosférica, informa que a partir de este sábado comenzará a incidir sobre el archipiélago cubano una concentración de polvo del Sahara de intensidad baja a moderada, cuya influencia podría mantenerse hasta aproximadamente el martes 15 de septiembre.

Según el análisis de varios modelos de pronóstico, se prevé un incremento del espesor óptico de aerosoles y de las concentraciones de material particulado (PM10). Estas condiciones se mantendrán durante aproximadamente cuatro a cinco días, aunque los mayores valores se registrarán entre el sábado y el lunes. El pico máximo de este evento ocurriría durante el domingo 13 de septiembre.

Las salidas de los modelos de pronóstico muestran un incremento notable del Espesor Óptico de Aerosoles (550 nm), con valores entre 0.3 y 0.4, por encima de la media para el mes de septiembre.

Asimismo, las salidas de PM10 (material particulado hasta 10 micras) reflejan también un incremento en los próximos días. En algunas localidades pudiera superarse la Concentración Máxima Admisible (CMA, NC 1020:2014) en superficie para este tipo de partículas, en particular durante el transcurso del fin de semana.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los partes informativos y adoptar las medidas pertinentes, especialmente las personas con afecciones respiratorias, adultos mayores y niños, quienes pueden resultar más sensibles a este tipo de condiciones atmosféricas.