Se forma la depresión tropical cinco sobre el golfo de México

El área de bajas presiones localizada al norte del golfo de México durante la mañana de este lunes ganó en organización e intensidad, convirtiéndose en la depresión tropical cinco de la actual temporada ciclónica. Tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, con rachas superiores y una presión mínima de 1 012 hectoPascal.
A la una de la tarde de hoy, el centro de la depresión se localizó en los 28.0 grados de latitud Norte y los 90.8 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 195 kilómetros al sur-sureste de Morgan City, Louisiana, Estados Unidos. Este sistema se mueve lentamente al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora.
Durante las próximas 12 a 24 horas se prevé un ligero fortalecimiento y es por ello que se pronostica que el sistema se convierta en tormenta tropical esta misma noche. Según la trayectoria prevista, se espera que el centro del sistema llegue a la costa noroeste del golfo de México durante la jornada de mañana martes.
Este sistema no ofrece peligro para Cuba.
El próximo aviso de ciclón tropical se emitirá a las seis de la tarde de hoy lunes.
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