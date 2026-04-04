Insiste Trump en plazo de 48 horas para desatar infierno sobre Irán

El mandatario republicano advirtió que atacará instalaciones energéticas iraníes si Teherán no reabre la importante ruta marítima antes de su fecha límite del 6 de abril

La primera vez que Trump amenazó con 48 horas a Irán para la reapertura del estrecho dio marcha atrás y extendió el tiempo a 10 días. (Foto: PL)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Irán con desatar el «infierno» en «48 horas» a menos que se logre un acuerdo o abran el estrecho de Ormuz.

Así lo escribió en su red Truth Social tras una jornada este viernes en el que las fuerzas estadounidenses fueron golpeadas: las defensas iraníes derribaron un avión de combate F-15E y poco después dos helicópteros que participaban en la búsqueda de los pilotos eyectados (uno rescatado) fueron alcanzados por el fuego.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para HACER UN ACUERDO o ABRIR EL ESTRECHO DE ORMUZ? El tiempo se está agotando – 48 horas antes de que todo el Infierno caiga sobre ellos”, subrayó.

El mandatario republicano advirtió que atacará instalaciones energéticas iraníes si Teherán no reabre la importante ruta marítima -por donde pasa el 20 por ciento del comercio mundial de petróleo- antes de su fecha límite del 6 de abril.

La primera vez que Trump amenazó con 48 horas a Irán para la reapertura del estrecho dio marcha atrás y extendió el tiempo a 10 días, que se cumplen el lunes.

Mientras, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos subió a 4,10 dólares por galón debido a la extensión del conflicto, un aumento de 12 centavos con respecto a la semana anterior, según reveló la AAA (sigla en inglés de la Asociación Estadounidense del Automóvil).

El costo de la gasolina se disparó casi un 37 por ciento desde que comenzaron los bombardeos de Estados e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Para el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, su exjefe estaría en modo de pánico además después de los recientes ataques de Irán contra dos aviones de combate del Pentágono.

Probablemente Trump “ha vuelto a entrar en modo de pánico, deseando encontrar la manera de declarar la victoria y salir de esta guerra”, opinó Bolton a la cadena CNN.

El miércoles, en un mensaje a la nación en horario estelar, Trump alardeó del poderío militar estadounidense, aseguró que a la Operación Furia Épica le quedarían unas pocas semanas y que las capacidades militares de Irán estaban destruidas.

También insistió en el tema del acuerdo y de desplegar ataques más crudos que devolverían a la nación musulmana a la Edad de Piedra.

Pese a esas afirmaciones, evaluaciones de la inteligencia estadounidense admitieron la víspera que la mitad de los lanzadores de misiles de ese país siguen intactos y que cuenta todavía con miles de drones de ataque unidireccional en su arsenal.

Los puntos de vista de la inteligencia estarían ofreciendo una imagen más matizada de las capacidades actuales de Irán, en comparación con los anuncios de Trump y funcionarios de su Gobierno sobre una contundente victoria militar.