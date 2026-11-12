Insta presidente cubano a transformar dirección para el desarrollo

Al pronunciar las palabras de clausura del Congreso Internacional de Dirección y Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo, Díaz-Canel consideró que lo determinante es lograr una eficaz ejecución operativa a escala territorial y comunitaria, labor que ya impulsan los municipios

Díaz-Canel subrayó que el vínculo universidad-territorio rinde frutos cuando existen voluntad institucional y metodologías compartidas. ​(Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este jueves a transformar los métodos de dirección desde los municipios para concretar las 176 transformaciones económicas y sociales que implementa el país.

Al pronunciar las palabras de clausura del Congreso Internacional de Dirección y Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026), el mandatario señaló que no basta con una dirección desde el nivel central ni con una coordinación promocional.

​ Lo determinante, subrayó, es lograr una eficaz ejecución operativa a escala territorial y comunitaria, labor que ya impulsan los municipios.

​ El jefe de Estado enfatizó que cada territorio requiere directivos preparados, cooperativas dinámicas, un turismo integral, innovación aplicada y una red que lo conecte con el exterior.

Díaz-Canel puntualizó que CE-GESTA 2026 constituyó un ejercicio de reflexión colectiva sobre temas que van al corazón de los cambios actuales, al tiempo que resaltó las oportunidades que abren las transformaciones económicas y sociales ante un escenario de máxima asfixia económica por parte de Estados Unidos.

​ Al resumir los debates del Congreso, el presidente identificó cinco ejes fundamentales, encabezados por el papel de la dirección como factor común para pasar de la investigación teórica a la transformación práctica.

​ Explicó que las medidas otorgan un margen de autonomía sin precedentes, aunque alertó que esta solo cobra sentido si el director actúa como líder del cambio y no como un ejecutor pasivo.

​ Como segundo eje destacó el desarrollo local, al señalar que la autonomía municipal convierte a esta demarcación en la unidad básica de desarrollo económico, con facultades reales para la planeación estratégica, el ordenamiento territorial, la gestión de precios y divisas, y la defensa de la soberanía alimentaria.

El tercer eje se centra en el turismo local como motor de divisas y empleo, ámbito que exige investigar la articulación entre la oferta estatal, las casas particulares y las cooperativas de servicios junto al sistema productivo local.

En cuarto lugar mencionó el cooperativismo, cuya verdadera innovación radica en la gestión democrática interna como forma específica de control popular.

​ Mientras el quinto abarca la innovación, la transición energética y la transformación digital, asumidas como condiciones indispensables para el progreso.

También resaltó el aniversario 20 de la Red Nacional de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo Local, creada para convertir a las casas de altos estudios en actores claves del progreso territorial.

​ Díaz-Canel, quien recibió un reconocimiento por su aporte como impulsor de esta iniciativa, subrayó que el vínculo universidad-territorio rinde frutos cuando existen voluntad institucional y metodologías compartidas. ​

En un contexto de bloqueo y cerco energético, la red ha demostrado que la ciencia aplicada y la inteligencia colectiva impiden que la investigación se detenga; «cada aula, cada diplomado, cada proyecto es un acto de soberanía cognitiva», acotó.