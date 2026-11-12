Insta presidente cubano a transformar dirección para el desarrollo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este jueves a transformar los métodos de dirección desde los municipios para concretar las 176 transformaciones económicas y sociales que implementa el país.
Al pronunciar las palabras de clausura del Congreso Internacional de Dirección y Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026), el mandatario señaló que no basta con una dirección desde el nivel central ni con una coordinación promocional.
Lo determinante, subrayó, es lograr una eficaz ejecución operativa a escala territorial y comunitaria, labor que ya impulsan los municipios.
El jefe de Estado enfatizó que cada territorio requiere directivos preparados, cooperativas dinámicas, un turismo integral, innovación aplicada y una red que lo conecte con el exterior.
Díaz-Canel puntualizó que CE-GESTA 2026 constituyó un ejercicio de reflexión colectiva sobre temas que van al corazón de los cambios actuales, al tiempo que resaltó las oportunidades que abren las transformaciones económicas y sociales ante un escenario de máxima asfixia económica por parte de Estados Unidos.
Al resumir los debates del Congreso, el presidente identificó cinco ejes fundamentales, encabezados por el papel de la dirección como factor común para pasar de la investigación teórica a la transformación práctica.
Explicó que las medidas otorgan un margen de autonomía sin precedentes, aunque alertó que esta solo cobra sentido si el director actúa como líder del cambio y no como un ejecutor pasivo.
Como segundo eje destacó el desarrollo local, al señalar que la autonomía municipal convierte a esta demarcación en la unidad básica de desarrollo económico, con facultades reales para la planeación estratégica, el ordenamiento territorial, la gestión de precios y divisas, y la defensa de la soberanía alimentaria.
El tercer eje se centra en el turismo local como motor de divisas y empleo, ámbito que exige investigar la articulación entre la oferta estatal, las casas particulares y las cooperativas de servicios junto al sistema productivo local.
En cuarto lugar mencionó el cooperativismo, cuya verdadera innovación radica en la gestión democrática interna como forma específica de control popular.
Mientras el quinto abarca la innovación, la transición energética y la transformación digital, asumidas como condiciones indispensables para el progreso.
También resaltó el aniversario 20 de la Red Nacional de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo Local, creada para convertir a las casas de altos estudios en actores claves del progreso territorial.
Díaz-Canel, quien recibió un reconocimiento por su aporte como impulsor de esta iniciativa, subrayó que el vínculo universidad-territorio rinde frutos cuando existen voluntad institucional y metodologías compartidas.
En un contexto de bloqueo y cerco energético, la red ha demostrado que la ciencia aplicada y la inteligencia colectiva impiden que la investigación se detenga; «cada aula, cada diplomado, cada proyecto es un acto de soberanía cognitiva», acotó.
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