Declaración del G-7 omite impacto del bloqueo de EEUU a Cuba

Bruno Rodríguez reiteró que la política de Washington constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y viola la soberanía de terceros Estados

El G7 opta por repetir falsos argumentos fabricados por Washington para justificar el criminal bloqueo, aseguró Bruno Rodríguez. (Foto: PL)

El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez denunció este jueves que la declaración de la reunión de Cancilleres G-7 omite el «cruel impacto» del bloqueo, la guerra económica y el cerco energético del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

En un mensaje publicado en la red social X, Rodríguez reiteró que la política de Washington constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano y viola la soberanía de terceros Estados.

«Esa política genocida fue condenada una vez más por la comunidad internacional recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas», escribió el titular de Exteriores, mientras, «el G7 opta por repetir falsos argumentos fabricados por Washington para justificar el criminal bloqueo».

En la declaración publicada este miércoles tras su reunión de dos días en París, los ministros de Exteriores del G-7 reclamaron a las autoridades cubanas «importantes reformas políticas y económicas concretas».

Además, destacaron «la importancia de reforzar los mecanismos de envío de ayuda humanitaria a través del país para contribuir al bienestar del pueblo cubano», sin mencionar el derecho de la isla a importar insumos, frenado por el bloqueo estadounidense.