Intercambia Raúl Castro con ministro ruso del Interior

Durante el encuentro dialogaron acerca de las excelentes relaciones entre las dos naciones, manifestaron la voluntad de trabajar con el propósito de fortalecer esos vínculos y el General de Ejército trasladó afectuosos saludos al presidente de Rusia, Vladimir Putin

Raúl y Kolokoltsev manifestaron la voluntad de trabajar con el propósito de fortalecer los vínculos bilaterales.

El líder de la Revolución cubana, Raúl Castro, dialogó este martes en La Habana con el ministro del Interior de Rusia, General de la Policía Vladimir Alexandrovich Kolokoltsev, quien realiza una visita de trabajo a la isla.

Según una nota oficial a la que accedió Prensa Latina, Raúl recibió al ministro la tarde de este martes y durante el encuentro intercambiaron acerca de las excelentes relaciones entre las dos naciones.

Ambos, también, manifestaron la voluntad de trabajar con el propósito de fortalecer esos vínculos.

«En este contexto, el General de Ejército Raúl Castro trasladó afectuosos saludos al presidente de Rusia, Vladimir Putin», añade la notificación.

Participaron además del distinguido visitante, Víctor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba y otros miembros de la delegación que lo acompañan.

Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y otros jefes del citado organismo.

Recibe Díaz-Canel a ministro del Interior de Rusia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este martes al ministro del Interior de Rusia, General de la Policía Vladimir Alexandorovich Kolokoltsev, quien inició una visita oficial a la nación caribeña.

Díaz-Canel manifestó que el fraternal encuentro tiene «una enorme significación por el momento en que se hace», refirió una reseña del intercambio publicada en la página de la Presidencia de la República.

«Muchas gracias por estar en Cuba», expresó el jefe de Estado al saludar a Kolokoltsev en el salón de reuniones del Palacio de la Revolución, en el cual sostuvieron conversaciones.

Por su parte, apunta el texto, «el alto militar de la Federación de Rusia le expresó al mandatario su satisfacción por estar nuevamente en la isla, donde tiene amigos entrañables».

«Esta visita es una expresión más de toda la sensibilidad de la Federación de Rusia, del partido, del gobierno, de las instituciones armadas y de usted. Hay sensibilidad, comprensión de nuestra situación, y disposición a la ayuda y la cooperación», expresó el mandatario cubano.

Asimismo, «subrayó la relevancia de la estancia del ministro del Interior ruso y sus compañeros para intercambiar sobre la compleja situación mundial, en el área de América Latina y el Caribe y en particular de Cuba».

También recordó que en la anterior visita de Kolokoltsev, en noviembre de 2023, nuestro país enfrentaba el recrudecimiento del bloqueo, una amplia campaña de intoxicación mediática y los impactos por su inclusión en la espuria lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo.

«Todo eso ahora se mantiene, pero con mayor complejidad y una situación muy impactada por los sucesos del 3 de enero», señaló.

En el encuentro participó el General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, y el General de Brigada Jesús Burón Tabit, viceministro, entre otros jefes del Ministerio del Interior.

Por la parte rusa asistió Víctor Koronelli, embajador de Rusia en Cuba, y el General Mayor de Servicios Internos, Alexandr A. Nikolaev, jefe de Secretaría del Ministro, entre otros altos oficiales de la institución.

Kolokoltsev inició esta misma jornada una visita oficial a Cuba, donde tiene programados encuentros con otras autoridades locales y la participación en actividades conmemorativas vinculadas a la historia del país antillano.

Nacido el 11 de mayo de 1961 en la región de Penza, Kolokoltsev comenzó su carrera en 1982 en el Ministerio del Interior de la Federación de Rusia, en el departamento encargado de la protección de misiones diplomáticas extranjeras acreditadas en Moscú.

Desde mayo de 2012 es el ministro del Interior de la Federación de Rusia, posición que mantiene hasta la actualidad, con rango de General de la Policía.

El Ministerio del Interior de Rusia es responsable de la política estatal en materia de seguridad interna, orden público y lucha contra la delincuencia. Kolokoltsev coordina las fuerzas policiales en todo el país y supervisa la aplicación de la ley en la Federación de Rusia.

Su visita refuerza los vínculos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad y orden público, y se inscribe en el marco de las relaciones históricas entre Cuba y Rusia.